April 11, 2024 / 06:36 PM IST

Krishnamma | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ సత్యదేవ్‌ (Satya Dev) తాజా చిత్రం కృష్ణ‌మ్మ (Krishnamma). సత్యదేవ్‌ 25వ చిత్రంగా వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను వీవీ గోపాల కృష్ణ (VV Gopala Krishna) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన‌ టైటిల్‌, ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్టర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఇటీవలే లాంఛ్‌ చేసిన కృష్ణమ్మ పోస్టర్‌లో స‌త్య‌దేవ్ దుర్గమ్మ ముందు క‌త్తి ప‌ట్టుకుని రౌద్రం ప్ర‌ద‌ర్శిస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాడు.

మేకర్స్‌ తాజాగా దుర్గమ్మ సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. అనంత్ శ్రీరామ్‌ రాసిన ఈ పాటను కాలభైరవ కంపోజిషన్‌లో సాకేత్‌ కొమండూరి పాడాడు. ఇటీవలే విడుదల చేసిన గ్లింప్స్‌లో జైలు శిక్షననుభవిస్తున్న సత్యదేవ్‌తో సహచర ఖైదీ వచ్చి భద్ర రిలీజవ్వబోతున్నాం.. రా అని అంటుంటే.. ఎప్పుడు అంటున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని మే 3న విడుదల చేయనున్నట్టు గ్లింప్స్‌తో తెలియజేశారు.

యాక్ష‌న్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని స్టార్ డైరెక్టర్ కొరటాల శివ సమర్పణలో అరుణాచ‌ల క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై కృష్ణ కొమ్మ‌లపాటి తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అతిరా రాజ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. లక్ష్మణ్‌ మీసాల, కృష్ణ, రఘు కుంచె, నందగోపాల్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాకు కృష్ణమ్మ టైటిల్‌ను ఎందుకు పెట్టామో తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.. అని గ్లింప్స్‌తో చెప్పకనే చెబుతున్నాడు డైరెక్టర్‌.

దుర్గమ్మ సాంగ్..

కృష్ణమ్మ నోట దుర్గమ్మ పాట 🌊 🔥

#Durgamma

Krishnamma third single out now

▶ https://t.co/Pdz4dfD5bH#Krishnamma GRAND RELEASE ON 𝐌𝐀𝐘 𝟑𝐑𝐃 💥@ActorSatyaDev #VVGopalakrishna @kaalabhairava7 #KoratalaSiva @ArunachalaCOffl pic.twitter.com/QUtAbTPybP

— Saregama South (@saregamasouth) April 11, 2024