Dunki Movie Trailer | ఈ ఏడాది ‘పఠాన్’, ‘జవాన్’ సినిమాల‌తో తిరుగులేని విజయాన్నందుకున్న షారుఖ్ ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో ‘డంకీ’ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకు బాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ రాజ్ కుమార్ హిరాణీ (Raj Kumar Hirani) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. షారుఖ్ ఖాన్ సరసన తాప్సీ పన్ను (Tapsee Pannu) నటిస్తుంది. ఇక ఈ సినిమా డిసెంబ‌ర్ 22న ప్ర‌భాస్ సలార్‌కు పోటీగా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌స్తుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌ల చేసిన డంకీ డ్రాప్ 1, డ్రాప్ 2, 3 లు ప్రేక్ష‌కుల‌ను తెగ ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఇక సినిమా విడుద‌ల తేదీ దగ్గ‌ర ప‌డుతుండ‌టంతో మేక‌ర్స్ ప్ర‌మోష‌న్స్ వేగం పెంచారు. ఈ క్ర‌మంలోనే సినిమా నుంచి ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది.

ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను మొద‌ట డిసెంబ‌ర్ 07న రిలీజ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే చెప్పిన తేదీ కంటే రెండు రోజులు ముందుగానే డిసెంబ‌ర్ 05న‌ ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను వ‌ద‌ల‌నున్న‌ట్లు చిత్రబృందం ప్ర‌క‌టించింది.

