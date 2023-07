July 28, 2023 / 09:13 PM IST

Kaantha| మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ (Dulquer Salmaan) బర్త్ డే సందర్భంగా అభిమానులకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ అప్‌డేట్స్ అందిస్తూ ఖుషీ చేస్తున్నాడు. తాజాగా కొత్త సినిమా వార్త అందించారు. బాహుబలి స్టార్ రానా దగ్గుబాటి (Rana Daggubati)తో కలిసి తాజా సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడు, దుల్కర్‌ సల్మాన్ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కాంత (Kaantha) టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ టైటిల్ లుక్‌ విడుదల చేయగా.. నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

Nila ఫేం సెల్వమణి సెల్వరాజ్‌ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సెల్వరాజ్ తెరకెక్కించిన డాక్యుమెంటరీ సిరీస్‌ The Hunt for Veerappan ఆగస్టు 4న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా ఏ జోనర్‌లో రాబోతుందనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. లేటెస్ట్ టాక్ ప్రకారం దుల్కర్ సల్మాన్‌ ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని సరికొత్ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నాడట. వేఫరెర్ ఫిలిమ్స్‌, స్పిరిట్ మీడియా సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

కాంత అనేది మమ్మల్ని ఒకచోట కలిపిన ప్రాజెక్ట్. అపారమైన ప్రతిభావంతులైన దుల్కర్ సల్మాన్, వేఫేరర్ బ్యానర్‌తో ఈ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడం పట్ల సంతోషిస్తున్నాము. దుల్కర్ సల్మాన్‌ బర్త్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. కాంత ప్రపంచంలోకి స్వాగతం అని ట్వీట్ చేశాడు రానా.

Ever so rarely, we find a story that consumes us and reminds us of the power of good cinema. #Kaantha is the project that brought us together, and we are ecstatic to begin this journey with the immensely talented Dulquer Salmaan and Wayfarer films. On the occasion of his… pic.twitter.com/UHjDHLVVRE

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) July 28, 2023