Takkar | టక్కర్ నుంచి దివ్యాంశ కౌశిక్‌ కయ్యాలే వీడియో సాంగ్‌

May 3, 2023 / 08:33 PM IST

Takkar | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడైన సిద్దార్థ్ (Siddharth) నటించిన చిత్రం టక్కర్ (Takkar). రొమాంటిక్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి కార్తీక్ జీ క్రిష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇటీవలే లాంఛ్ చేసిన టక్కర్ టీజర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ముందుగా అందించిన అప్‌డేట్ ప్రకారం ఈ చిత్రం నుంచి కయ్యాలే వీడియో సాంగ్‌ (Kayyaale Video song)ను లాంఛ్ చేశారు.

దివ్యాంశ కౌశిక్‌ బ్యూటీఫుల్ వెకేషన్‌ ట్రిప్‌ నేపథ్యంలో సాగుతున్న ఈ పాట మ్యూజిక్‌ లవర్స్ ఎంజాయ్‌ చేసేలా ఉంది. కృష్ణ కాంత్ రాసిన ఈ పాటను నివాస్‌ కే ప్రసన్న కంపోజిషన్‌లో నిరంజన రమణన్‌ పాడారు. పేద యువకుడు, డబ్బున్న అమ్మాయికి మధ్య సాగే కథతో టక్కర్ తెరకెక్కుతున్న టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చాడు దర్శకుడు.

టక్కర్‌ చిత్రంలో మజిలీ ఫేం దివ్యాంశ కౌశిక్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, అభిషేక్‌ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్‌, ప్యాషన్‌ స్టూడియోస్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. నివాస్‌ కే ప్రసన్న ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. టక్కర్‌ మే 26న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

కయ్యాలే వీడియో సాంగ్‌..

Dive deep into the nature’s scenic explorations with #Kayyaale Video song from #Takkar !! https://t.co/RR73uWECq5

Starring #Siddharth

Directed by @Karthik_G_Krish@peoplemediafcy @AAArtsOfficial @itsdivyanshak @PassionStudios_ @nivaskprasanna @editorgowtham… pic.twitter.com/ML2ul7GPMX

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 3, 2023