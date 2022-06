June 16, 2022 / 03:24 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood) ఎన‌ర్జిటిక్ హీరో రామ్ పోతినేని (Ram Pothineni) న‌టిస్తోన్న తాజా ప్రాజెక్టు ది వారియ‌ర్ (The Warriorr). కోలీవుడ్ డైరెక్ట‌ర్ లింగుస్వామి (Lingusamy) తెర‌కెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన బుల్లెట్ సాంగ్ (Bullet Song) సోష‌ల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. స్టార్ హీరో శింబు (Simbu)పాడిన ఈ పాట‌లో రామ్‌, కృతిశెట్టి చేసిన డ్యాన్స్ ను మ్యూజిక్ ల‌వ‌ర్స్ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

అంద‌రితోపాటు డైరెక్ట‌ర్ లింగుస్వామి కూడా బుల్లెట్ సాంగ్‌కు ఫిదా అయిపోయి..డ్యాన్స్ చేశాడు. ఈ డైరెక్ట‌ర్ తో క‌లిసి మ‌రో స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ భార‌తీ రాజా (Bharathiraja) కూడా క‌మాన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ది బుల్లెట్టు సాంగ్‌కు హుక్‌ స్టెప్పులేసి అద‌ర‌గొట్టేశాడు. రామ్ పాట‌కు ఇద్ద‌రు స్టార్ డైరెక్ట‌ర్లు చేసిన డ్యాన్స్ వీడియో ఇపుడు ఆన్ లైన్‌లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి దేవీ శ్రీ ప్ర‌సాద్ (Devi Sri Prasad) మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్‌..శింబు ఈ పాట‌ను ఆల‌పించాడు.ఈ ప్రాజెక్టులో క‌న్న‌డ భామ అక్ష‌ర గౌడ కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తోంది.ది వారియ‌ర్ చిత్రాన్ని శ్రీనివాసా సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్స్ బ్యాన‌ర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్నారు. ప‌వ‌న్ కుమార్ స‌మ‌ర్పిస్తున్న ఈ మూవీలోఆది పినిశెట్టివిల‌న్‌గా న‌టిస్తున్నాడు.

Thanks for being such a sport sir @offBharathiraja. Pleasure that you shared the happiness with us in #Bulletsong hitting 💯 M views sir.

Thanks for all ur love towards this song@ThisIsDSP @ramsayz @SilambarasanTR_ @IamKrithiShetty @SS_Screens @sujithvasudev @masterpieceoffl pic.twitter.com/VI3sYi7Edp

— Lingusamy (@dirlingusamy) June 15, 2022