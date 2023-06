June 5, 2023 / 06:24 PM IST

Kanguva | కోలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్‌ సూర్య (Suriya) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం కంగువ (Kanguva). సూర్య 42గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి శివ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో రాబోతున్న కంగువ టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట్లో హల్‌ చల్‌ చేస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఈ సినిమాలో ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని సరికొత్త అవతార్‌లో సూర్య కనిపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్ చెబుతోంది. కంగువ ఎలా ఉండబోతుందో డైలాగ్ రైటర్‌ మదన్ కర్కి (madhan karky) కామెంట్స్‌ తో క్లారిటీ వచ్చేసింది.

సినిమాలో వచ్చే కొన్ని యాక్షన్‌ సన్నివేశాలు చూశా. అద్భుతంగా వచ్చాయి. శివ రెగ్యులర్‌ ఫార్మాట్‌లో ఈ సినిమా ఉండదు. శివ తనలోని కొత్తగా ఆవిష్కరించుకోబోతున్నారు. ఈ సినిమా కథ, సంభాషణలు చాలా బాగా వచ్చాయి. సూర్య సార్‌ యాక్టింగ్ అయితే పీక్స్ లెవల్‌లో ఉంటుందని చెప్పి అభిమానుల్లో ఫుల్ జోష్‌ నింపుతున్నాడు డైలాగ్ రైటర్‌ మదన్ కర్కి. ఇప్పుడీ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ దిశాపటానీ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

స్టూడియో గ్రీన్-యూవీ క్రియేషన్స్ తో కలిసి తెరకెక్కిస్తున్న కంగువ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 10 భాషల్లో విడుదల కానుంది. ౩డీ ఫార్మాట్‌లో కూడా సందడి చేయబోతుంది. ఇప్పటికే సూర్యకు అదిరిపోయే ఆల్బమ్స్ అందించిన రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. 2024 ప్రథమార్థంలో ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చేందుకు మేకర్స్‌ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సూర్య మరోవైపు బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో అక్షయ్‌ కుమార్‌ నటిస్తోన్న సూరారై పోట్రు హిందీ రీమేక్‌లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

#Kanguva – Will have a lot of intense dialogues & lots of Action..💥

• The Film won’t be in #SiruthaiSiva ‘s Regular Pattern.. He reinvented himself in this film..

• I Saw some footage of the film.. They did fantastically.. Dialogues also came out really well..🔥

• There’s… pic.twitter.com/yJVlcJoOtM

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) June 5, 2023