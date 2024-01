January 4, 2024 / 08:40 PM IST

Captain Miller | కోలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో ధనుష్‌ (Dhanush) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ (Captain Miller). యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి అరుణ్‌ మథేశ్వరన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కోలీవుడ్ భామ ప్రియాంక అరుళ్‌ మోహన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. కెప్టెన్ మిల్లర్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ చెన్నైలోని నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో నిర్వహించారని తెలిసిందే. ఈ మూవీ జనవరి 12న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ధనుష్‌ కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌కు సెన్సార్ బోర్డు క్లీన్ యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. సెన్సార్ అప్‌డేట్ ప్రకారం కెప్టెన్ మిల్లన్ రన్‌ టైం 157 నిమిషాలు (2 గంటల 37 నిమిషాలు). శివకార్తికేయన్ నటిస్తోన్న అయలాన్‌ కూడా ఇదే రోజు విడుదల కానుండటంతో.. తమిళనాడు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రెండు చిత్రాలు పోటీ పడనున్నాయి. కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ ఫస్ట్ సింగిల్ కిల్లర్‌ కిల్లర్‌ (Killer Killer) నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది. ఈ సాంగ్‌లో ధనుష్‌ కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌గా ఎర్రటి స్కార్ప్‌ కట్టుకొని చేతిలో తుపాకీతో అగ్రెసివ్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ అంచనాలు పెంచుతున్నాడు.

ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ సందీప్‌ కిషన్‌, నివేదితా సతీశ్‌, అమెరికన్‌ యాక్టర్‌, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఫేం ఎడ్వర్డ్‌ సొన్నెన్‌బ్లిక్ ఇతర ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. విప్లవయోధుడు కెప్టెన్ మిల్లర్‌ స్పూర్తితో వస్తోన్న ఈ మూవీలో కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌ కుమార్‌ (Shivarajkumar) కీలక పాత్రలో నటిస్తుండగా.. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. సత్య జ్యోతి ఫిలిమ్స్‌ తెరకెక్కిస్తున్న కెప్టెన్‌ మిల్లర్ తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ ఆడియో రైట్స్‌ను పాపులర్ మ్యూజిక్ లేబుల్‌ సరిగమ సొంతం చేసుకుంది. పొంగళ్ కానుకగా జనవరి 2024లో రిలీజ్ కానుంది.

