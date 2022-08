August 15, 2022 / 06:49 PM IST

Dhamaka First Single | మాస్‌రాజా ర‌వితేజ ఫ‌లితంతో సంబంధంలేకుండా వ‌రుస‌గా సినిమాల‌ను ఓకే చేస్తూ షూటింగ్‌ల‌ను పూర్తి చేస్తున్నాడు. ఈ ఏడాది ‘ఖిలాడీ’, ‘రామారావు ఆన్ డ్యూటీ’ రెండు వ‌రుసగా ఫ్లాప్‌లు అవ‌డంతో మాస్‌రాజ అభిమానుల‌ను తీవ్రంగా నిరాశ‌చెందారు. ఈ రెండు సినిమాల ఫలితాలు రవితేజ‌ను కూడా పూర్తిగా డిస‌ప్పాయింట్ చేశాయి. దాంతో ఈయ‌న త‌న త‌దుప‌రి సినిమాల‌పై పూర్తి శ్ర‌ద్ధ‌ను పెట్టాడు. ప్ర‌స్తుతం ర‌వితేజ‌ మూడు సినిమాల‌ను సెట్స్‌పై ఉంచాడు. అందులో ‘ధమాకా’ ఒక‌టి. ‘నేనులోక‌ల్’ ఫేం త్రినాథ్ రావు నక్కిన ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ చిత్రం ఇటీవ‌లే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ పనుల‌లో బిజీగా ఉంది. ఇదివ‌ర‌కే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన పోస్ట‌ర్‌లు ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. తాజాగా మేక‌ర్స్ మ‌రో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌తో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చారు.

ఈ చిత్రంలోని ‘జింతాక్’ అంటూ సాగే మాస్ బీట్ సాంగ్‌ను ఆగ‌స్టు 18 మ‌ధ్యాహ్నం 12.01 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో ర‌వితేజ‌పై శ్రీలీల కూర్చొని చిందులేస్తుంది. యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్ట‌రీ, అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ర‌వితేజ ఆశ‌ల‌న్నీ ఈ చిత్రంపైనే ఉన్నాయి.

‘క్రాక్‌’తో గ్రాండ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చిన ర‌వితేజ‌కు ‘ఖిలాడీ’, ‘రామారావు ఆన్ డ్యూటీ’లు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫేయిల్యూర్‌గా మిగిలాయి. దీనికీ ముఖ్యంగా రొటీన్ క‌మ‌ర్షియ‌ల్ క‌థ‌లు కావ‌డ‌మే అంటూ నెటీజ‌న్లు అభిప్రాయ‌ప‌డుతున్నారు. అంతేకాకుండా రవితేజ క‌థ‌ల ఎంపిక‌లో శ్ర‌ద్ధ వహించ‌క పోతే స్టార్ హీరోగా కొన‌సాగ‌డం క‌ష్ట‌మేన‌ని తెలుపుతున్నారు.

Let the #DHAMAKA Vibes begin with MASS MUSIC🎶🥁

First Single #Jinthaak MASSY LYRICAL on 18th AUG @ 12:01 PM💥💥#DhamakaMassImpact

Mass Maharaja @RaviTeja_offl @sreeleela14 @TrinadharaoNak1 @LyricsShyam @OfficialSekhar @vishwaprasadtg @ceciroleo @AbhishekOfficl pic.twitter.com/Bw9DwTRVCz

