September 14, 2023 / 04:43 PM IST

Devil Movie | చాలా కాలం తర్వాత ‘బింబిసార’తో తిరుగులేని విజయం సాధించాడు టాలీవుడ్ హీరో నందమూరి కళ్యాణ్‌రామ్‌. ఇక అదే జోష్‌తో ఈ ఏడాది ‘అమిగోస్‌’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. రిలీజ్‌కు ముందు జరిపిన హడావిడితో సినిమాపై ఎక్కడలేని బజ్‌ ఏర్పడింది. కానీ తీరా రిలీజయ్యాక డివైడ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుని పోస్టర్‌ ఖర్చులను కూడా వెనక్కి తీసుకురాలేకపోయింది. అయితే ఈ సినిమాలో కళ్యాణ్‌రామ్‌ నటనకు మాత్రం మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ప్రస్తుతం కళ్యాణ్‌ రామ్‌ ‘డెవిల్‌’ (Devil) సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ‘బాబు బాగా బిజీ’ సినిమాతో దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన నవీన్‌ మేడారం (Naveen Medaram) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు సినిమాపై తిరుగులేని అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మ్యూజికల్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు.

ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్ మాయే చేసేయ్ (Maaye Chesey) అంటూ సాగే పాట‌ను వినాయ‌క చ‌వితి కానుక‌గా సెప్టెంబ‌ర్ 19న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఇక ఈ ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌కు సంబంధించిన ప్రోమోను రేపు సాయంత్రం 4:05 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. కాగా పీరియాడిక్‌ బ్యాక్‌గ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో కళ్యాణ్‌ రామ్‌ బ్రిటీషర్‌లకు సీక్రెట్‌ ఏజెంట్‌గా పనిచేస్తుంటాడు.

Are you as excited as we are for #DevilMusical?😍#Devil First Single #MaayeChesey will enchant you with soulful vocals of @sidsriram, beautifully penned lyrics by #SatyaRV, mesmerising music of @rameemusic & amazing performances of @NANDAMURIKALYAN & @iamsamyuktha_ ❤️

Lyrical… pic.twitter.com/00jVx6adG4

— ABHISHEK PICTURES (@AbhishekPicture) September 14, 2023