October 21, 2023 / 12:41 PM IST

Devil Movie | బింబిసార లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌ తర్వాత నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) నుంచి వస్తున్న తాజా చిత్రం డెవిల్ (Devil). ది బ్రిటిష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ అనేది ఉప‌శీర్షిక‌. ఈ చిత్రానికి అభిషేక్ నామా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తున్నాడు. ఇక ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన క‌ల్యాణ్‌రామ్, మాళవిక నాయర్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌లు.. నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ మూవీ నుంచి కొన్నాళ్లుగా ఎలాంటి అప్‌డేట్స్ రాలేదు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన కొత్త న్యూస్ ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్న మూవీ లవర్స్‌ కోసం నయా అప్‌డేట్‌ బయటకు వచ్చింది.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ఎల్నాజ్ నొరౌజీ (Elnaaz Norouzi) ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేశారు. ఈ మూవీలో ఎల్నాజ్ నొరౌజీ రోజీ (Rosy) అనే బార్ డాన్స‌ర్ పాత్రలో నటిస్తోంది. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది. ఇక దేశ ప్రజల మనోభావాలకు వ్యతిరేకంగా డెవిల్‌ ముసుగేసుకుని బ్రిటీషర్ల కోసం కళ్యాణ్‌రామ్ ఎందుకు పని చేశాడనే కాన్సెప్ట్‌తో పీరియాడిక్ స్పై థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమా తెరకెక్కినట్లు తెలుస్తుంది. లుక్స్‌ పరంగా కళ్యాణ్‌ రామ్‌ కూడా ఈ సినిమాలో చాలా బాగున్నాడు. అభిషేక్‌ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్‌పై అభిషేక్‌ నామా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు.

Introducing the talented #ElnaazNorouzi as Rosy in #Devil 🔥

Her on screen presence is sure to make you go gaga in theaters 🤩🕺#Devil – The British Secret Agent

డెవిల్ – डेविल – டெவில் – ಡೆವಿಲ್ – ഡെവിൽ#DevilonNov24th@NANDAMURIKALYAN @iamsamyuktha_

Directed & Produced… pic.twitter.com/UPjUtkeLmN

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) October 21, 2023