November 13, 2022 / 07:14 PM IST

టాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి (Chiranjeevi) న‌టిస్తున్న మాస్‌ ఎంటర్‌ టైనర్‌ వాల్తేరు వీరయ్య (Waltair Veerayya). మెగా 154 గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి బాబీ (కేఎస్ ర‌వీంద్ర‌) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ విడుదల చేసిన టైటిల్‌ టీజర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. కాగా మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ అదిరిపోయే అప్‌డేట్ ఒకటి ఇచ్చి.. అభిమానుల్లో ఫుల్ జోష్‌ నింపుతున్నాడు.

వాల్తేరు వీరయ్య ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ ఈ వారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుందని చెప్పాడు. బాస్‌ పార్టీ సాంగ్‌లో చిరంజీవి డ్యాన్స్ అదిరిపోనుందని, ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నందుకు చాలా ఎక్జయిట్‌గా ఉందని ట్వీట్ చేశాడు డీఎస్పీ. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ ఊర్వశి రౌటేలా స్పెషల్ సాంగ్‌లో మెరువనుంది. ఊర్వశి ఇప్పటికే చిరుతో దిగిన స్టిల్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

ఈ మూవీలో మాస్ మహారాజా ర‌వితేజ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ప్రతిష్టాత్మకంగా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో శృతిహాస‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. వాల్తేరు వీరయ్య 2023 జనవరి 13న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కాబోతుంది. టైటిల్‌ టీజర్‌లో స్టన్నింగ్‌ మాస్‌ లుక్‌లో అదరగొట్టేస్తూ.. సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నాడు చిరు.

Just watched d 1st Song of #WaltairVeerayya & Mindblown by d Energetic Dance of our #MEGASTAR @KChiruTweets sirr🔥🕺🔥🕺🔥

So Uncontrollably leaking off d news..

1st SINGLE releasin this week🤟🏻

Get ready to party..coz its called #BossParty 🕺🎶@dirbobby @MythriOfficial pic.twitter.com/R5UczoAdEt

— DEVI SRI PRASAD (@ThisIsDSP) November 13, 2022