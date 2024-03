March 3, 2024 / 03:21 PM IST

Deepika Padukone – Ranveer Singh | అపర కుబేరుడు ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ముఖేశ్ అంబానీ (Mukesh Ambani) కుమారుడు అనంత్ అంబానీ -రాధికా మర్చంట్ త్వ‌ర‌లో ఓ ఇంటివారు కాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సంద‌ర్భంగా గుజరాత్‌లోని జామ్‌న‌గ‌ర్‌లో వీరి ప్రీ వెడ్డింగ్ సెల‌బ్రేష‌న్స్ ఘ‌నంగా జ‌రుగుతున్నాయి. ఈ వేడుకలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి సెలబ్రిటీలు హాజరయ్యారు. అయితే ఈ వేడుక‌లో ఖాన్ త్ర‌యం నాటు నాటు పాట‌కు స్టెప్పులేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సెల‌బ్రేష‌న్స్‌లో బాలీవుడ్ క్యూట్ క‌పుల్ రణ్‌వీర్‌-దీపికా కూడా డ్యాన్స్ చేశారు.

దీపికా పదుకొణె, రణ్‌వీర్ సింగ్‌లు త్వ‌ర‌లోనే తల్లిదండ్రులం కాబోతున్న‌ట్లు ప్ర‌కటించిన విష‌యం తెలిసిందే. దీపిక ప‌దుకొనే త్వరలో పండంటి బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతుంది. ఈ విష‌యాన్ని దీపికా పదుకొణె, రణ్‌వీర్ సింగ్‌లు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా వెల్ల‌డించారు. సెప్టెంబర్ లో డెలివరీ కాబోతున్నట్టు వారు వెల్లడించారు. అయితే ప్ర‌క‌టించిన అనంత‌రం తొలిసారిగా అంబానీ ప్రీ వెడ్డింగ్ సెల‌బ్రేష‌న్స్ క‌నిపించారు. ఇద్దరూ కలిసి స్టేజీపై దిల్ ద‌ఢ‌క్ నే దో పాట‌కు డ్యాన్స్ చేశారు. అక్కడితో ఊరుకోకుండా.. స్టేజీ దిగాక ఇద్దరూ దాండియా ఆడుతూ ఎంజాయ్‌ చేశారు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Best dance performance of the night ❤️🧿👑 [HQ]#RanveerSingh #DeepikaPadukone #DeepVeer pic.twitter.com/vjioaB0Wt6

— Versatile Fan ( Team Rocky) (@versatilefan) March 3, 2024