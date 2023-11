Deepika Padukone | ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో దీపికాపదుకొనే, షారుఖ్‌ ఖాన్‌, రన్‌వీర్‌ సింగ్‌.. ట్రెండింగ్ లో వీడియోలు

Deepika Padukone | అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం వేదికగా భారత్‌ – ఆసీస్‌ మధ్య జరుగుతున్న వన్డే ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్ (CWC 2023 Final) అట్టహాసంగా కొనసాగుతోంది. ఈ క్రేజీ పోరును చూసేందుకు వచ్చిన క్రికెట్‌ లవర్స్ ఓ వైపు‌, మూవీ లవర్స్‌తో మరో వైపు స్టేడియం కిక్కిరిసిపోయింది.

November 19, 2023 / 05:45 PM IST

Deepika Padukone | అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం వేదికగా భారత్‌ – ఆసీస్‌ మధ్య జరుగుతున్న వన్డే ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్ (CWC 2023 Final) అట్టహాసంగా కొనసాగుతోంది. ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ అంటే క్రేజ్‌ మామూలుగా ఉండదు. ఈ క్రేజీ పోరును చూసేందుకు వచ్చిన క్రికెట్‌ లవర్స్ ఓ వైపు‌, మూవీ లవర్స్‌తో మరో వైపు స్టేడియం కిక్కిరిసిపోయింది.

ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఇప్పటికే బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్ న్యాచురల్ స్టార్ నాని ప్రమోషల్ స్టిల్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్‌ షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan)-గౌరీఖాన్‌, దీపికా పదుకొనే (Deepika Padukone)-రన్‌వీర్ సింగ్‌ స్టేడియంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఇండియన్ జెర్సీలు వేసుకున్న ఈ స్టార్‌ సెలబ్రిటీలు వీఐపీ గ్యాలరీ నుంచి అభిమానులకు అభివాదం చేస్తూ సందడి చేశారు.

ప్రకాశ్‌ పదుకొనే కూడా కూతురు దీపికా పదుకొనేతో కలిసి మ్యాచ్‌కు హాజరయ్యాడు. ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో మరోవైపు టాలీవుడ్ హీరో వెంకటేశ్‌ కూడా స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచాడు. స్టార్ సెలబ్రిటీల హంగామాకు సంబంధించిన విజువల్స్‌ ను క్రికెట్‌, మూవీ లవర్స్‌ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై సూపర్ హిట్‌ జోడీగా పాపులర్‌ అయిన షారుఖ్‌ఖాన్‌, దీపికాపదుకొనే ఆప్యాయంగా హగ్ చేసుకుంటున్న స్టిల్స్‌ నెటిజన్ల మనసు దోచేస్తున్నాయి.

స్టేడియంలో తారల సందడి ఇలా..

Deepika Padukone, Ranveer Singh and Anisha Padukone at the Cricket World Cup Final ♥️ #INDvsAUSfinal pic.twitter.com/oZUEtFXc2V — Deepika Files (@FilesDeepika) November 19, 2023

[Video] Deepika Padukone and Prakash Padukone spotted at Kalina Airport on their way to Ahmedabad for the Cricket World Cup Final pic.twitter.com/75qITfypb6

— Deepika Padukone FC (@DeepikaPFC) November 19, 2023

Ranveer Singh and Deepika Padukone on their way to CWC 2023 finals#INDvAUS | #INDvsAUSfinalpic.twitter.com/HLdXSJPwR8 — Don Cricket 🏏 (@doncricket_) November 19, 2023

King SRK hugging Deepika Padukone ❤️❤️ our Vikram and Aishwarya 🔥🔥 pic.twitter.com/HSACixG4dJ — G⚡️ꜱʀᴋ ꜰᴀɴ (@gurdeep_0701) November 19, 2023

[Video] Deepika Padukone, Shah Rukh Khan, Gauri Khan and Ranveer Singh at the Cricket World Cup Final pic.twitter.com/awpyk0TCSW — Deepika Padukone FC (@DeepikaPFC) November 19, 2023