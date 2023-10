October 15, 2023 / 11:52 AM IST

Singham-3 | బాలీవుడ్‌లోని అగ్ర కథానాయికలలో దీపికా పదుకొనే ఒకరు. దశాబ్ధన్నర కాలానికి పైగా బాలీవుడ్‌ను ఏలుతూ వస్తుంది. దాదాపు బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోలందరితో దీపిక జోడీ కట్టింది. కేవలం ఉత్తరాదినే కాకుండా దక్షిణాదిన కూడా ఈమెకు విపరీతమైన క్రేజ్‌ ఉంది. అంతేకాకుండా ఇండియాలో అత్యధిక రెమ్యునరేషన్‌ అందుకుంటున్న హీరోయిన్‌ల జాబితాలో దీపికాది అగ్రస్థానం. ఇక ప్రస్తుతం ఈమె మూడు సినిమాల్లో నటిస్తుంది. అందులో సింగం ఎగైన్ ఒకటి. అజయ్‌ దేవగన్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు రోహిత్ శెట్టి దర్శకుడు. ఇక ఈ సినిమాలో దీపికా లేడీ పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌గా కనిపించబోతున్నట్లు మేకర్స్ గతంలోనే రివీల్ చేశారు.

తాజాగా ఆమె ఫస్ట్‌లుక్‌ను విడుదల చేశారు. రైడీ నోట్లో గన్ను పెట్టి నవ్వుతూ ఉన్న ఫస్ట్‌లుక్‌ దీపిక ఫ్యాన్స్‌ను తెగ ఆకట్టుకుంటుంది. రౌడీ మూకలను మట్టుకరిపించానన్న గర్వం దీపిక కళ్లలో ఉట్టిపడుతుంది. ఫస్ట్‌లుక్కే ఈ రేంజ్‌లో ఉంటుందో సినిమాలో దీపిక క్యారెక్టర్‌ను ఏ రేంజ్‌లో రోహిత్‌ శెట్టి డిజైన్ చేసి ఉంటాడో అని అప్పుడే దీపిక ఫ్యాన్స్‌ ఊహల్లోకి వెళ్లిపోతున్నారు. ఇక ‘చెన్నై ఎక్స్‌ప్రెస్’ తర్వాత దీపికా దాదాపు 9ఏళ్ళకు రోహిత్‌ శెట్టి దర్శకత్వంలో సినిమా చేస్తుంది. ఇక ఈ మూడో ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్‌లో అజయ్ దేవ్‌గణ్‌తో పాటు అక్షయ్ కుమార్, రణ్‌వీర్ సింగ్ ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.

DEEPIKA PADUKONE AS LADY SINGHAM: ROHIT SHETTY UNVEILS FEROCIOUS LOOK… #RohitShetty expands the cop universe as he welcomes #DeepikaPadukone – the first female cop #LadySingham – in the highly anticipated #SinghamAgain.#SinghamAgain is the third part in #RohitShetty’s… pic.twitter.com/fEkVCvXAJP

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 15, 2023