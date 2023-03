March 21, 2023 / 03:34 PM IST

Vishwak Sen | టాలీవుడ్ హీరో విశ్వక్‌ సేన్‌ (Vishwak Sen) నటిస్తున్న చిత్రం దాస్‌ కా ధమ్‌కీ ( Das ka Dhamki ). విశ్వక్‌ సేన్‌ స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నివేదా పేతురాజ్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. రేపు సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా విశ్వక్‌సేన్‌ టీం ప్రెస్ మీట్‌ ఏర్పాటు చేసింది.

ప్రెస్‌మీట్‌లో విశ్వక్‌సేన్‌ మాట్లాడుతూ..ఈ సినిమా పూజ జరిగిన దగ్గరి నుంచి ఏడాదికి విడుదలవుతుంది. ధమ్‌కీ నాకు చాలా పర్సనల్ ఫిల్మ్‌. ఇది చాలా నిజాయితీగా తీసిన సినిమా. డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి అస్సలు సినిమా తీయలేదు.. కానీ డబ్బులు మాత్రం చాలా ఖర్చు పెట్టాను. ప్రసన్నకుమార్‌ నాకు కథ చెప్పినప్పుడే.. పెద్ద వాయిస్ నోట్‌ ఒకటి పంపించాడు. కథను డెవలప్‌ చేసిన కొద్దీ సినిమా పెద్దగా అయింది. స్క్రిప్ట్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ సమయంలో నేను అందరితో చర్చించేవాడిని. నివేదా పేతురాజ్ కూడా నాకు ఓ సలహా ఇచ్చింది. విడుదల తర్వాత అదేంటో చెప్తా. ఆ సలహాతో సినిమా స్థాయి యూనివర్సల్‌గా మారింది.

మహేశ్‌, హైపర్ ఆదితో షూటింగ్ చేస్తున్నపుడు షూటింగ్ కేవలం అరగంటలో అయిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుండే. నేను మ్యూజిక్‌ లవర్‌ను. ప్రతీ రెండు మూడు సినిమాలకొకటి లియోన్ జేమ్స్‌తో చేస్తూనే ఉంటా. నివేదాను సినిమా చేయమనగానే ఆమెకు కథ నచ్చుతుందో..? లేదో..? అని టెన్షన్‌గా ఉండే. ఆమెకు కథ నచ్చిన తర్వాత నేను సరైన ట్రాక్‌లో ఉన్నాననిపించింది.

మా నాన్న (నిర్మాత కరాటే రాజు)విషయానికొస్తే నన్ను చాలా భరించాడు. వేరే డైరెక్టర్‌ అయితే బడ్జెట్‌ కొంత తగ్గించేవాడు. కొడుకు కదా అని ఏమనలేదు. ఈ సినిమా ఆయనకు చాలా డబ్బులు తెచ్చిపెట్టాలని కోరుకుంటున్నా. వన్మయి క్రియేషన్స్ ఈ ఒక్క సినిమాతోనే ఆగిపోదు. ఈ సినిమా తర్వాత రాబోయేవి దీనికి మించే ఉంటాయి కానీ తగ్గవు అనే పాలసీతో నాన్న ఉన్నారు. అది తప్పకుండా జరుగుతదన్నాడు విశ్వక్‌సేన్‌.

