June 24, 2024 / 11:47 AM IST

Darling | బ‌లగం ఫేమ్ టాలీవుడ్ యువ‌ న‌టుడు ప్రియ‌ద‌ర్శి, న‌భా న‌టేష్‌లు ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘డార్లింగ్’. ఈ సినిమాకు అశ్విన్ రామ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. హనుమాన్ సినిమాతో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌ను అందుకున్న ప్రైమ్‌షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యాన‌ర్‌పై కె. నిరంజన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి గ్లింప్స్ విడుద‌ల చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత భార్య చేతిలో కీలు బొమ్మ‌గా మారిన భ‌ర్తల స్టోరీగా ఈ సినిమా రానున్న‌ట్లు గ్లింప్స్ చూస్తే అర్థ‌మ‌వుతుంది. ఇక రీసెంట్‌గా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం తాజాగా మూవీ రిలీజ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది.

ఈ సినిమాను జూలై 19న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు చిత్రబృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఈ సంద‌ర్భంగా కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేసింది. పెళ్లి చూపులు, కీడకోలా ఫేమ్ వివేక్ సాగ‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అనన్య నాగళ్ల, మోయిన్, శివా రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్, కళ్యాణి రాజ్, సునీత మనోహర్, ముళ్లపూడి రాజేశ్వరి, అభిజ్ఞ, జీవన్, కృష్ణ తేజ, విష్ణు, సంజయ్ స్వరూప్, రఘుబాబు, ప్రియాంక, స్వప్నిక, శివరంజని తదితరులు కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.

To all the Darlings out there 😘

The Madmax Marriage Entertainer, #Darling is coming to cinemas on 𝐉𝐔𝐋𝐘 𝟏𝟗𝐭𝐡 🤟🏻

Experience the magic of Love, Laughter and Life in theatres worldwide ✨ #DarlingOnJuly19th 💖@PriyadarshiPN @NabhaNatesh pic.twitter.com/BYTqKFUF2I

— Suresh PRO (@SureshPRO_) June 24, 2024