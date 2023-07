Rangabali Movie | ఎట్టకేలకు సత్య కామెడీ స్పూఫ్‌ ఇంటర్వూకు మోక్షం..!

July 5, 2023 / 04:09 PM IST

Rangabali Movie Promotions | ఐదు రోజులు క్రితం కమెడియన్‌ సత్య పలువురు యాంకర్‌లను అనుకరిస్తూ చేసిన స్పూఫ్‌ ప్రోమో విడుదలై సంచలనం రేపింది. రంగబలి ప్రమోషన్లో భాగంగా తెరకెక్కిన ఈ స్పూఫ్‌ ఇంటర్వూ ఎప్పుడో విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ సత్య ఇమిటేట్‌ చేసిన వాళ్లలో ఒకరిద్దరూ హర్ట్‌ అయ్యారని, దాంతో ఆ స్పూఫ్‌ ఇంటర్వూ రిలీజ్‌ను అడ్డుకున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. ఇందులో నిజమెంతుందో తెలియదు కానీ.. ప్రోమో విడుదలైన దగ్గర్నుంచి ఆ ఇంటర్వూ ఫుల్‌ వీడియా రిలీజ్‌ చేయాలని మేకర్స్‌ను పలువురు డిమాండ్‌ చేశారు.

కాగా తాజాగా ఈ స్పూఫ్‌ ఇంటర్వూకు సంబంధించిన వీడియోను మేకర్స్‌ విడుదల చేశారు. అయితే ముందుగా మొత్తం ఇంటర్వూను రిలీజ్‌ చేయాలని భావించినా.. ఇప్పుడు కేవలం 8 నిమిషాలున్న వీడియోను రిలీజ్‌ చేశారు. అయితే పార్టుల విధంగా ఈ ఇంటర్వూను రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు. తొలిపార్టు ఇప్పుడు విడుదలవగా.. సెకండ్‌ పార్టు బుధవారం రిలీజ్‌ కానున్నట్లు తెలుస్తుంది. తొలిపార్టులో ఓపెన్‌ హార్ట్‌ విత్‌ సత్య, ఎక్స్‌క్లూజీవ్‌ ఇంటర్వూ విత్‌ దేవి ప్రియా అని రెండు స్పూఫ్‌ వీడియోలను రిలీజ్‌ చేశారు. ఆయా పలువురును సత్య అచ్చు గుద్దినట్లు అనుకరించాడని పలువురు కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

ఇక రంగబలి విషయానికొస్తే.. పవన్‌ బసమ్‌శెట్టి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో నాగశౌర్యకు జోడీగా యుక్తి తరిజా నటిస్తుంది. సత్య కీలకపాత్రలో నటిస్తున్నాడు. శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వరా సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై సుధాకర్‌ చెరుకూరి ఈ సినిమాను ప్రొడ్యూస్‌ చేశాడు. దసరా తర్వాత ఈ బ్యానర్‌ నుంచి సినిమా వస్తున్న సినిమా కావడంతో దాని తాలుకూ క్రేజ్‌ కూడా కాస్త ఉంది. ఈ సినిమాకు పవన్‌ సీహెచ్‌ స్వరాలు అందించాడు.

The most awaited ‘A spoof on Tollywood interviews ft. #Satya‘ Part 1 out now 💥

– https://t.co/EqW7O9HxCI#Rangabali in Cinemas on July 7th!@IamNagashaurya #YuktiThareja @PawanBasamsetti @pawanch19 @DivakarManiDOP @saregamasouth pic.twitter.com/AVhqFd1MoP

— SLV Cinemas (@SLVCinemasOffl) July 4, 2023