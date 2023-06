Adipurush Movie | ఆదిపురుష్ ప్రీ రిలీజ్ వేడుకకు గెస్ట్ గా చిన్న జీయర్ స్వామి

June 5, 2023 / 09:52 AM IST

Adipurush Movie Pre-Release Event | మరికొన్ని గంటల్లో జరగబోయే ఆదిపురుష్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కోసం సినీ లవర్స్ అంతా అమితాసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పటకే ఈ వేడుకకు సంబంధించిన పనులు పూర్తపోయాయి. ఉభయ రాష్ట్రాల్లోని ప్రభాస్ అభిమాన సంఘాలకు పాస్ లు కూడా అందిపోయాయి. సాక్షాత్తు శ్రీవారి పాదాల కింద తిరుపతిలో అంగరంగ వైభవంగా ఈ వేడుక జరుగునుంది. దాదాపు రెండు కోట్ల ఖర్చుతో ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. కేవలం బాణసంచాల కోసమే యాభై లక్షలు ఖర్చు చేసినట్లు తెలుస్తుంది. జై శ్రీరామ్ అంటూ శబ్దం వచ్చేలా బాణాసంచాలను రెడీ చేస్తున్నారట. ఇక ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే ఈ ప్రీ రిలీజ్ వేడుకకు ఎవరు గెస్ట్ గా వస్తారా అని ఉత్కంఠ అందరిలోనూ నెలకొంది.

కాగా తాజాగా చిత్రబృందం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కు వచ్చే గెస్ట్ పేరును ప్రకటించింది. ఆదిపురుష్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కు చిన జియర్ స్వామి గెస్ట్ గా రానున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. ఇక ఇలా చిన్న జీయర్ స్వామి సినిమాకు సంబంధించిన వేడుకకు రావడం ఇదే తొలిసారి. ఇక ఈ ఈవెంట్ లో అజయ్-అతుల్ జై శ్రీరామ్ పాటకు లైవ్ పార్ఫార్మె్న్స్ ఇవ్వబోతున్నారు. అంతేకాకుండా దాదాపు రెండోందల సింగర్స్, రెండొందల డ్యాన్సర్లు ముంబై నుంచి ఈ వేడుకకు వస్తున్నారట. పది రోజుల్లో విడుదల కాబోతున్న ఆదిపురుష్ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఎక్కడలేని అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

రామాయణం ఇతిహాసం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు ఓంరౌత్ దర్శకత్వం వహించాడు గతేడాది చివర్లో విడుదలైన టీజర్‌ ఓ రేంజ్‌లో ట్రోల్స్‌కు గురైంది. దాంతో చిత్రయూనిట్ దెబ్బకు ఆరు నెలలు షూటింగ్‌ను వాయిదా వేసి మెరుగైన వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ను తీర్చిదిద్దడంలో మునిగిపోయింది. ఇక ఇటీవలే విడుదలైన ట్రైలర్‌కు తిరుగులేని రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. టీజర్‌తో వచ్చిన నెగిటీవిటీ అంతా ట్రైలర్‌తో పటా పంచలయింది. దానికి తోడు జైశ్రీరామ్, రామ్ సీతా రామ్ పాటలు సినిమాకు విపరీతమైన హైప్ తెచ్చిపెట్టాయి. ఈ సినిమా జూన్ 16న పాన్ ఇండియా లెవల్లో విడుదల కానుంది.

