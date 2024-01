Choodunana Video Song Update From Yatra 2 Is Out Now

Yatra 2 | యాత్ర 2 నుంచి చూడు నాన వీడియో సాంగ్‌ అప్‌డేట్‌.. లుక్ వైరల్

Yatra 2 | టాలీవుడ్‌లో పొలిటికల్‌ జోనర్‌ ప్రాజెక్టుగా వచ్చి సూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది యాత్ర (Yatra). దీనికి కొనసాగింపుగా ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్‌ రెడ్డి పొలిటికల్ జర్నీ నేపథ్యంలో సీక్వెల్‌ యాత్ర 2 (Yatra 2) కూడా వస్తోన్న విషయం తెలిసిందే.

January 18, 2024 / 04:01 PM IST

Yatra 2 | టాలీవుడ్‌లో పొలిటికల్‌ జోనర్‌ ప్రాజెక్టుగా వచ్చి సూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది యాత్ర (Yatra). ఏపీ (పూర్వ ఆంధ్రప్రదేశ్‌) దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్‌రెడ్డి రాజకీయ ప్రయాణం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. వైఎస్సార్ పాత్రలో మమ్ముట్టి నటించారు. దీనికి కొనసాగింపుగా ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్‌ రెడ్డి పొలిటికల్ జర్నీ నేపథ్యంలో సీక్వెల్‌ యాత్ర 2 (Yatra 2) కూడా వస్తోన్న విషయం తెలిసిందే.

యాత్ర 2 నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇటీవలే లాంఛ్ చేసిన టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది. తండ్రీకొడుకులు మిలియన్ల సంఖ్యలో జనాల మనసులో ఎలాంటి చెరగని ముద్రవేసుకున్నారో తెలిపే ప్రయాణం నేపథ్యంలో సాగే చూడు నాన వీడియో సాంగ్‌ను రేపు ఉదయం 11 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఓదార్పు యాత్రలో ఉన్న తాజా లుక్ సినిమాపై ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

మహి వి రాఘవ్ (Mahi V Raghav)‌ వస్తోన్న యాత్ర 2 థియేటర్లలో ఫిబ్రవరి 8న గ్రాండ్‌గా విడుదలవుతుంది. ప్రజా సంక్షేమం కోసం తండ్రి ఆశయ సాధన కోసం వైఎస్‌ జగన్ చేసిన వాగ్దానాలను ఎలా నిలబెట్టుకున్నారనే నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌ అందిస్తూ.. సూపర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌. కేవలం తండ్రీకొడుకుల జర్నీ నేపథ్యంలోనే సినిమా ఉండబోతున్నట్టు టాలీవుడ్‌ సర్కిల్‌ సమాచారం. యాత్ర 2ను Three Autumn Leaves, V Celluloid సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తుండగా.. సంతోష్‌ నారాయణన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

యాత్ర 2 టీజర్‌..

యాత్ర 2 సోనియాగాంధీ లుక్‌..

Their Paths crossed,

The Dynasty Collapsed,

The History changed !#Yatra2 #Yatra2OnFeb8th #LegacyLivesOn @MahiVraghav @ShivaMeka @Music_Santhosh @madhie1 #SelvaKumar @vcelluloidsoffl @3alproduction pic.twitter.com/wNoyyReZtJ

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) November 7, 2023

Yatra 2: Update 🎬

Introducing Suzanne Bernert as Sonia Gandhi – a German actress based in India, Suzanne did some movies, web series, and Hindi serials📺

She looks remarkably apt as Sonia Gandhi!#Yatra2 #Yatra #Yatra2OnFeb8th #Jiiva #MaheshManjarekar #Mammootty… pic.twitter.com/EgPI90eIz4

— Uma Madhavi (@mrs_persistent) November 7, 2023

యాత్ర 2 షూటింగ్‌ స్టిల్‌..

యాత్ర 2 మోషన్‌ పోస్టర్‌..