August 21, 2022 / 01:16 PM IST

Bhola Shankar Movie Release Date Announced | రీ ఎంట్రీ త‌ర్వాత చిరు సినిమాల వేగాన్ని పెంచాడు. ఫ‌లితంతో సంబంధం లేకుండా వ‌రుసగా సినిమాల‌ను సెట్స్ పైకి తీసుకెళ్తూ.. షూటింగ్‌ల‌ను కూడా పూర్తి చేస్తున్నాడు. ఇటీవ‌లే ‘ఆచార్య‌’తో భారీ ప‌రాజ‌యాన్ని మూట‌గ‌ట్టుకున్న.. సినిమాల వేగాన్ని మాత్రం త‌గ్గించ‌డం లేదు. ఈయ‌న స‌హ న‌టులు ఒక‌టి రెండు సినిమాల‌ను లైన్లో పెడితే ఈయ‌న మాత్రం నాలుగైదు సినిమాల‌ను లైన్లో పెడుతున్నాడు. అప్ప‌ట్లో చిరంజీవికి ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉందో, ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంది. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న చేతిలో నాలుగు సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘భోళా శంక‌ర్’ ఒక‌టి. మెహ‌ర్ ర‌మేష్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. తాజాగా మేక‌ర్స్ బిగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు.

సోమ‌వారం చిరంజీవి బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా ‘భోళా శంక‌ర్’ మేక‌ర్స్ సినిమా విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించారు. భోళా శంక‌ర్ సినిమాను వచ్చే ఏడాది స‌మ్మ‌ర్ కానుక‌గా ఎప్రిల్ 14న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. అంతేకాకుండా ఓ క్లాస్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో చేతిలో త్రిషూలం లాకెట్‌తో ఉన్న చైన్‌ను తిప్పుతూ కూలింగ్ గ్లాసెస్ ధ‌రించి స్టైలిష్ లుక్‌లో ఉన్నాడు. త‌మిళంలో సూప‌ర్ హిట్ట‌యిన వేదాళం సినిమాకు రీమేక్‌గా ఈ చిత్రం తెర‌కెక్కుతుంది. సిస్ట‌ర్ సెంటిమెంట్ ప్ర‌ధానంగా సాగే ఈ చిత్రంలో చిరుకు చెల్లెలిగా కీర్తి సురేష్ న‌టిస్తుంది. త‌మ‌న్నా హీరోయిన్గా న‌టిస్తుంది. ఈ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్, క్రియేటీవ్ క‌మ‌ర్షియ‌ల్స్ సంస్థ‌లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

Wishing The Swagster of INDIAN CINEMA Mega 🌟 @KChiruTweets

A Very Happy Birthday ❤️‍🔥#BholaaShankar 🔱 ARRIVING in theatres Worldwide on 14th April,2023 🤘#HBDMegastarChiranjeevi@MeherRamesh @AnilSunkara1 @tamannaahspeaks @KeerthyOfficial @AKentsOfficial @BholaaShankar pic.twitter.com/1ClIdx4xYq

— AK Entertainments (@AKentsOfficial) August 21, 2022