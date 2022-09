September 2, 2022 / 09:55 AM IST

Chiranjeevi Birthday Wishes To Pawan Kalyan |ప‌వ‌ర్ స్టార్ ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్‌ బ‌ర్త్‌డే వేడుక‌లు ఘ‌నంగా మొద‌ల‌య్యాయి. గ‌త రాత్రి నుండి ఫ్యాన్స్ కేక్స్ క‌ట్ చేస్తూ గ్రాండ్‌గా సెల‌బ్రెట్ చేసుకుంటున్నారు. శుక్ర‌వారంతో ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్‌ 51వ సంవ‌త్స‌రంలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. ఈ క్ర‌మంలో అటు సినీ ప్ర‌ముఖులు, ఇటు రాజ‌కీయ నాయ‌కుల నుండి బ‌ర్త్‌డే విషెస్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇక అభిమానులు ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్‌ పోస్ట‌ర్‌లకు పాలాభిషేకాలు చేస్తూ విషెస్‌ను తెలియాజేస్తున్నారు. తాజాగా సినీ న‌టుడు చిరంజీవి, ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్‌కు ట్విట్ట‌ర్లో బ‌ర్త్‌డే విషెస్‌ను తెలిపాడు.

చిరంజీవి ‘త‌న ఆశ‌, ఆశ‌యం ఎల్ల‌ప్పుడూ జ‌న‌హిత‌మే. తాను న‌మ్మిన సిద్ధాంతం కోసం ఎప్పుడూ నిజాయితీతో, చిత్త శుద్ధితో శ్ర‌మించే ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ ఆశ‌యాల‌న్నీ నెర‌వేరాల‌ని కోరుకుంటూ, ఆశీర్వ‌దిస్తూ, క‌ళ్యాణ్ బాబుకి పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌చేస్తున్నాను’ అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ ట్వీట్ నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది. సాయి ధ‌ర‌మ్ తేజ్ ‘నా గురువు, నా బ‌లం ప‌వ‌న్ కళ్యాణ్ మామకు జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు. ప్రేమ‌, ఆరోగ్యం మ‌రియు ఆనందంతో ప్రతిరంగంలో రాణించాల‌ని కోరుకుంటున్నాను’ అంటూ ట్వీట్ చేశాడు.

బండ్ల గ‌ణేష్ ‘ఈ విశ్వంలో సూర్యుడు ఒక్క‌డే, చంద్రుడు ఒక్క‌డే ప‌వ‌న్ ఈశ్వ‌రుడు ఒక్క‌డే. మా దేవ‌ర‌కు జన్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు’ అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. ఈయ‌న‌తో పాటు నితిన్‌, నాగ‌వంశీ, శ్రీనువైట్ల ఇలా ప‌లువురు సినీ ప్ర‌ముఖులు బర్త్‌డే విషెస్‌ను తెలియ‌జేస్తున్నారు.

Happy Birthday to my Guru and strength @PawanKalyan mama.

Wishing you excel in every field you're into with abundance of love, health and happiness.#HBDJanaSenaniPawanKalyan pic.twitter.com/InnYvwB943

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) September 1, 2022