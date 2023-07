July 28, 2023 / 04:27 PM IST

Baby | రీసెంట్‌గా చిన్న సినిమాగా విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్న సినిమా ఏదైనా ఉందా..? అంటే ఠక్కునే చెప్పే పేరు టాలీవుడ్ హీరో చిత్రం (Baby). హృదయ కాలేయం ఫేం సాయిరాజేశ్‌ (Sai Rajesh) దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో ఆనంద్‌ దేవరకొండ (Anand deverakonda), వైష్ణవి చైతన్య హీరోహీరోయిన్లుగా నటించారు. ఈ చిత్రంలో విరాజ్‌ అశ్విన్‌ మరో లీడ్ రోల్‌ పోషించాడు. జులై 14న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్రం తొలి రోజు నుంచి సూపర్ వసూళ్లు రాబడుతూ.. నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది.

చాలా మంది సెలబ్రిటీలు ఈ సినిమాపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) బేబి డైరెక్టర్‌, నిర్మాత ఎస్‌కేఎన్‌ (SKN)ను అభినందించారు. అమ్మకి బిడ్డ ఆకలి తెలియదా.. బాస్‌కు ఫ్యాన్స్‌ మనసు తెలియదా.. అంటూ చిరును కలిసిన అరుదైన క్షణాలను అందరితో పంచుకున్నారు నిర్మాత ఎస్‌కేఎన్‌. ఇప్పుడీ ఫొటోలు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

బేబి అత్యంత వేగంగా రూ.50 కోట్ల గ్రాస్‌ మార్క్‌ చేరుకున్న చిత్రంగా నిలిచింది. ఆనంద్‌ దేవర కొండ, వైష్ణవి చైతన్య మధ్య చిన్న నాటి ప్రేమ, ఆ తర్వాత వైష్ణవి కాలేజ్‌ స్టడీస్‌ కోసం టౌన్‌కు రావడం, అక్కడ విరాజ్‌ అశ్విన్‌ పరిచయం కావడం.. ఆ తర్వాత ముగ్గురు మధ్య ఎలాంటి ట్రయాంగిల్‌ లవ్ ట్రాక్‌ నడిచిందనే నేపథ్యంలో సాగే స్టోరీని యూత్‌కు కనెక్ట్ అయ్యేలా చూపించి.. అందరినీ ఆలోచింపజేసే కొటేషన్‌తో శుభం కార్డు వేసిన తీరుకు సినీ జనాలు ఇంప్రెస్ అవుతున్నారు. బేబి చిత్రాన్ని మాస్‌ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌కేఎన్‌ నిర్మించారు.

అమ్మకి బిడ్డ ఆకలి తెలియదా

బాస్ కి ఫాన్స్ మనసు తెలియదా

That’s why he’ll be in hearts 💕

Most exciting update about #BabyTheMovie is coming soon ❤️

Thank you MEGASTAR 🙏🙏🤗🤗♥️♥️ pic.twitter.com/HSP1b4iZTD

— SKN (Sreenivasa Kumar) (@SKNonline) July 28, 2023