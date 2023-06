Dil Raju Son | దిల్‌ రాజు కుమారుడి బర్త్‌ డే ఈవెంట్‌లో సెలబ్రిటీల సందడి.. స్టిల్స్‌, వీడియోలు

Dil Raju Son | స్టార్ ప్రొడ్యూసర్‌ దిల్‌ రాజు (Dil Raju) కుమారుడు అన్వీరెడ్డి (Anvy Reddy) పుట్టినరోజు వేడుకలు గురువారం అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. ఈ బర్త్‌ డే వేడుకలకు తెలుగు ఇండస్ట్రీతోపాటు వివిధ పరిశ్రమలకు చెందిన సెలబ్రిటీలను ఆహ్వానించారు దిల్‌రాజు.

June 30, 2023 / 11:17 AM IST

ఈవెంట్‌లో మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి దంపతులతోపాటు మహేశ్‌బాబు, కూతురు సితార, డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి, వెంకటేశ్‌, రాశీఖన్నా, శ్రీలీలతోపాటు ఇతర హీరోహీరోయిన్లు, నటీనటులు సందడి చేశారు. క్యూట్‌ బర్త్‌ డే బాయ్‌ అన్వీరెడ్డికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. దిల్‌ రాజు కుమారుడు అన్వీరెడ్డి పుట్టినరోజు వేడుకలకు సంబంధించిన విజువల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

2020లో తేజస్వినిని దిల్‌ రాజు రెండో వివాహం చేసుకున్నారని తెలిసిందే. ఆ తర్వాత తేజస్విని తన పేరును వైగా రెడ్డిగా మార్చుకున్నారు. ఈ ఇద్దరు దంపతులు గతేడాది కుమారుడు అన్వీరెడ్డికి స్వాగతం పలికారు.