June 21, 2024 / 05:13 PM IST

Chandini Chowdary | తెలుగు న‌టి చాందిని చౌద‌రి ఇండస్ట్రీలో ప్ర‌స్తుతం ఫుల్ ఫామ్‌లో దూసుకుపోతుంది. క‌ల‌ర్ ఫొటోతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ భామ ఈ ఏడాది ఇప్ప‌టికే మూడు సినిమాల‌లో న‌టించింది. ఇప్ప‌టికే చాందిని న‌టించిన గామి సినిమా విడుద‌లై మంచి విజ‌యం అందుకోగా రీసెంట్‌గా వ‌చ్చిన యేవ‌మ్, మ్యూజిక్ షాప్ మూర్తి సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి క‌లెక్ష‌న్లు సాధిస్తున్నాయి. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ భామ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న మ‌గ‌వాళ్ల‌పై సంచ‌ల‌న పోస్ట్ పెట్టింది.

నిజాయితీగా నా ద‌గ్గ‌ర నుంచి ఒక ప్రశ్న, నేను చూసిన దాన్ని బట్టి అడుగుతున్నాను, చిత్ర పరిశ్రమలో పని చేసే ఆడవాళ్ళని మగవాళ్ళు ఎందుకు క్యారెక్టర్ లేని వాళ్ళ లాగా చూస్తారు. వాళ్ళు మాట్లాడే ప్రతి మాటలో కూడా ఆడవాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడతారు. ఇది చాలా బాధ కలిగిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ఫీల్డ్‌లో చాలా కష్టపడి పని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటివి చూసినప్పుడు మనసు విరిగిపోతుందంటూ చాందిని ఎక్స్ వేదిక‌గా రాసుకోచ్చింది. కాగా ఈ పోస్ట్ ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

Genuine question, through my observation, Why do a lot of people especially men slut shame women who work in the film industry? Every single statement from them has a demeaning word attached to it. It’s disheartening because this line of career requires a lot of

Hard work as well

— Chandini Chowdary (@iChandiniC) June 21, 2024