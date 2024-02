Chaari 111 Movie | రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్న వెన్నెల కిషోర్ ‘చారి 111’

February 8, 2024 / 03:12 PM IST

Chaari 111 Movie | టాలీవుడ్ స్టార్ కమెడియన్ వెన్నెల కిషోర్ (Vennela Kishore) గురించి పెద్ద‌గా ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేదు. బ్రహ్మనందం తర్వాత ఆ స్థాయి కమెడియన్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకుని సినీ పరిశ్రమలో దూసుకుపోతున్నాడు. తెరపై వెన్నెల కిషోర్‌ కనిపించాడంటే చాలు.. నవ్వు దానంతట అదే వస్తుంది. అంతలా తన కామెడితో చేరువయ్యాడు. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ నటుడు హీరో అవతారమెత్తాడు. వెన్నెల కిషోర్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘చారి 111’ (Chaari 111). టీజీ కీర్తికుమార్ (TG keerthy Kumar) ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి కాన్సెప్ట్‌ టీజర్‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విపరీతమైన స్పంద‌న వ‌చ్చింది.

ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ రిలీజ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమాను మార్చి 01న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర యూనిట్ ప్ర‌క‌టించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఒక పోస్ట‌ర్ కూడా విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ సినిమా కథ విషయానికొస్తే ఓ సీటిలో అనుమానాస్పద ఘటనలు జ‌రుగుతుంటాయి. అవి చేధించే రహస్య గూఢచారి పాత్రలో వెన్నెల కిషోర్ క‌నిపించ‌నున్నారు. ఇక సీనియర్ నటుడు మురళి శర్మ ఈ సినిమాలో మరో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. కిశోర్ సీక్రెట్ స్పైగా కనిపించనుండగా.. మురళి శర్మ స్పై ఏజెన్సీ హెడ్​గా కనిపించనున్నారు. చెన్నై సొగసరి సంయుక్త విశ్వనాథన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. సిమన్‌ కే కింగ్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను బర్కత్‌ స్టూడియెస్‌ బ్యానర్‌పై అదితి సోని నిర్మిస్తుంది.

Our mission to entertain you is locked and loaded with tons of fun! 💥💥#Chaari111 is coming to Spy

𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐰𝐢𝐝𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟏𝐬𝐭 ❤️‍🔥#vennelakishore @samyukthavv@barkatstudios @aditisoni1111@tgkeerthikumar @simonkking@ramjowrites… pic.twitter.com/8CJvQzJ0kL

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) February 8, 2024