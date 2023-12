Dunki Movie | షారుఖ్ ‘డంకీ’ మూవీకి సెన్సార్‌ బోర్డు స్టాండింగ్ ఓవియేషన్.!

December 20, 2023 / 04:20 PM IST

Dunki Movie | ప‌ఠాన్ (Pathaan), ‘జవాన్‌’ (Jawan) సినిమాల‌తో ఈ ఏడాది మోస్ట్ స‌క్సెస్‌ఫుల్ హీరో అనిపించుకున్నాడు బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan). ఈ రెండు చిత్రాలు 2023లో వ‌చ్చి రూ.1000 కోట్ల‌కు పైగా క‌లెక్ష‌న్లు సాధించాయి. అయితే షారుఖ్ తాజాగా న‌టిస్తున్న మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ‘డంకీ’ (DUNKI). త్రీ ఇడియట్స్ (3 Idiots), పీకే (PK) వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ సినిమాల ద‌ర్శ‌కుడు రాజ్‌కుమార్ హిరానీ (Rajkumar Hirani) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. తాప్సీ (Tapsee) క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. ఈ సినిమా ప్ర‌భాస్ స‌లార్‌కు పోటిగా డిసెంబ‌ర్ 21న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన టీజ‌ర్‌తో పాటు ట్రైల‌ర్‌లకు మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది.

ఇదిలావుంటే.. రీసెంట్‌గా ఈ సినిమా సెన్సార్ పూర్తి చేసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. సెన్సార్‌ బోర్డు ఈ సినిమాకు యూ/ఏ సర్టిఫికెట్‌ ఇచ్చింది. అలాగే సినిమా నిడివి 2 గంటల 41 నిమిషాలు ఉన్న‌ట్లు స‌మాచారం. అయితే ఈ సినిమా చూసిన సెన్సార్ బృందం సినిమా పూర్తికాగానే స్టాండింగ్‌ ఓవియేషన్ ఇచ్చిన‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఇదే విష‌యం ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో కూడా వైర‌ల్ అవుతుంది. ఇది చూసిన నెటిజ‌న్లు డంకీ చూసిన త‌ర్వాత ప్రేక్షకులు కూడా స్టాండింగ్ ఓవియేషన్ చేస్తారని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Get ready to be dunked into a world of laughter and emotions with Dunki! Here’s an interesting fact about the movie that you might find exciting.

Releasing at PVR tomorrow!

Book now: https://t.co/WyiWtS0CBM#DunkiMovie #ShahRukhKhan #TapseePannu #VickyKaushal #BomanIrani pic.twitter.com/bLTP9i1kUy

— P V R C i n e m a s (@_PVRCinemas) December 20, 2023