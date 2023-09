September 17, 2023 / 09:22 PM IST

Captain Miller | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్ (Dhanush) కాంపౌండ్‌ నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రొఫెషనల్‌ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీగా ఉండే ధనుష్‌.. కాసేపు పనులన్నీ పక్కన పెట్టి ఓ వెడ్డింగ్‌ రిసెప్షన్‌లో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. కోరమీసాలతో ఉన్న ధనుష్‌ టోపీ పెట్టుకుని సూపర్ స్టైలిష్‌గా వెడ్డింగ్‌ రిసెప్షన్‌కు హాజరవడంతో వధూవరులకు ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.

వధూవరులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి.. ఆశీస్సులు అందించాడు ధనుష్‌. ఇంతకీ వెడ్డింగ్ ఎవరిదనేదే కదా డౌటు. ధనుష్‌ వన్ ఆఫ్ ది అసిస్టెంట్‌ ఆనంద్‌ది. తన టీంతో కలిసి ఆనంద్‌ దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన ధనుష్.. వారితో ఫొటోలు దిగాడు. ఇప్పుడీ వీడియో, ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

ధనుష్‌ టైటిల్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న కెప్టెన్ మిల్లర్ డిసెంబర్ 15న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మరోవైపు ధనుష్‌ స్వీయదర్శకత్వంలో హీరోగా నటిస్తున్న D50 కూడా సెట్స్‌ పై ఉంది.

వెడ్డింగ్‌ రిసెప్షన్‌ ఫొటోలు..

Congratulations to Global star⭐ @dhanushkraja ‘s Assistant Aanand … happy married life 🎈 💝💐 god bless.. @dhanushkraja sir.❣️ #CaptainMiller #D50 #D51 pic.twitter.com/Q6dDn8wvO2

ASURAN @dhanushkraja sir suddenly came to greeted his assistant Anand’s wedding reception ❤️❤️❤️🥺🥺🥺

ரசிகனை ரசிக்கும் தலைவன் 😭❤️#CaptainMiller pic.twitter.com/g3thHDJ0jo

