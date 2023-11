November 8, 2023 / 09:22 PM IST

Extra Ordinary Man | టాలీవుడ్ యంగ్‌ హీరో నితిన్‌ (Nithiin) నటిస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ (Extra Ordinary Man). వక్కంతం వంశీ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల (Sreeleela) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి డేంజర్ పిల్లా పాటను విడుదల చేయగా మంచి స్పందన వస్తోంది. తాజాగా సెకండ్ సింగిల్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. బ్రష్‌ వేసుకో అంటూ సాగే రెండో పాటను నవంబర్ 10న విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు.

నితిన్‌ క్లాస్‌, స్టైలిష్‌, మాస్‌ లుక్‌లో డిఫరెంట్‌ షేడ్స్‌లో కనిపిస్తున్నాడు. అరే నువ్వొక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్‌వి.. అంటే ఎక్స్‌ట్రాగాడివి.. ఒక ఆర్డినరీగాడికి ఎందుకురా ఇన్ని ఎక్స్‌ట్రాలు.. అంటూ టీజర్‌లో కొడుకు క్యారెక్టరైజేషన్‌ గురించి రావు రమేశ్‌ చెప్తున్న సంభాషణలు ఆకట్టుకుంటూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని నితిన్ హోం బ్యానర్‌ శ్రేష్ఠ్‌ మూవీస్‌పై సుధాకర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో యాంగ్రీ యంగ్‌ మ్యాన్‌ డాక్టర్ రాజశేఖర్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తు్నాడు. నితిన్‌ అండ్ టీం ఇటీవలే రాజశేఖర్‌ వెల్‌కమ్‌ చెబుతూ వీడియోను షేర్ చేయగా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

ఈ చిత్రంలో నితిన్‌ స్మగ్లర్‌గా కనిపించనున్నట్టు సమాచారం‌. ఈ మూవీని డిసెంబర్‌ 8న విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ లాంఛ్ చేసిన పోస్టర్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. నితిన్ మరోవైపు వెంకీ కుడుముల డైరెక్షన్‌లో VNRTrio (వర్కింగ్ టైటిల్‌)లో కూడా నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. భీష్మ తర్వాత నితిన్‌, రష్మిక మందన్నా, వెంకీ కుడుముల కాంబోలో వస్తున్ సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పై నవీన్‌ యేర్నేని, వై రవి శంకర్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. VNRTrio చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌.

Brace yourself for the #ExtraOrdinaryMan‘s Second Single #BRUSHVESKO on November 10th ❤️‍🔥#ExtraOrdinaryManOnDec8th pic.twitter.com/2TGxLbsMB6

— nithiin (@actor_nithiin) November 8, 2023