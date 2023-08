Bro Movie | అప్పుడే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న బ్రో మూవీ.. స్ట్రీమింగ్‌ ఎప్పుడంటే?

August 20, 2023 / 01:05 PM IST

Bro Movie on Ott | మూడు వారాల కిందట రిలీజైన బ్రో సినిమాకు టాక్‌ కాస్త అటు ఇటు వచ్చినా.. ఫ్యాన్స్‌కు కావాల్సిన స్టఫ్‌ ఉండటంతో ఫస్ట్‌ వీకెండ్‌లో విచ్చలవిడిగా కలెక్షన్‌లు వచ్చి పడ్డాయి. తొలిరోజే రూ.30 కోట్ల షేర్‌ను కొల్లగొట్టి బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర పవన్‌ మేనియా ఏంటో మరోసారి స్పష్టమయింది. రీమేక్‌ సినిమా.. పైగా కమర్షియల్‌ అంశాలకు తావు లేని సబ్జెక్ట్‌, అయినా కానీ ఆ రేంజ్‌ కలెక్షన్‌లు అంటే మాములు విషయం కాదు. ఫస్ట్‌ వీకెండ్‌లోనే వంద కోట్ల గ్రాస్‌ను కలెక్ట్‌ చేసే ఆహా ఓహో అనిపించింది. అయితే వీక్‌ డేస్‌లో మాత్ర సినిమా చాలా వీక్‌ అయిపోయింది. మూడు రోజుల్లో వంద కోట్లు కలెక్ట్‌ చేసిన సినిమా ఆ తర్వాత ఫుల్‌రన్‌లో పట్టుమని పాతికోట్లు గ్రాస్‌ను కూడా కలెక్ట్‌ చేయలేకపోయింది.

దానికి తోడు రాజకీయంగా పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది. ఇక ఫైనల్‌ రన్‌లో బ్రేక్ ఈవెన్‌ కంప్లీట్‌ చేసుకోకుండానే థియేటర్‌లలో నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ డేట్‌ను లాక్‌ చేసుకుంది. ప్రముఖ దిగ్గజ ఓటీటీ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఆగస్టు25 నుంచి స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ బాషల్లో ఈ సినిమా అందుబాటులో ఉండనుంది. మెగా మేనల్లుడు సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ ఈ సినిమాలో మరో ప్రధాన హీరోగా నటించాడు. తండ్రి అకాల మరణంతో తమ కంపెనీ బాధ్యతలు చేపట్టిన సాయిధరమ్‌.. పూర్తి సమయాన్ని కంపెనీ కోసమే కేటాయిస్తూ ఉంటాడు. ఈ క్రమంలో తన ఫ్యామిలీ కోసం సరిగ్గా టైం కేటాయించడు. అలాంటి సందర్భంలో ఓ పెద్ద యాక్సిడెంట్ వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతాడు.

అనంతరం అతను ఆత్మరూపంలో పవన్‌కల్యాణ్‌ కలుసుకుంటాడు. తాను జీవితంలో చేయాల్సిన పనులు ఎన్నో ఉన్నాయని, ఇలా అర్థాంతరంగా తన జీవితాన్ని ముగించడం భావ్యం కాదని పవన్‌ కళ్యాణ్‌ను సాయితేజ్‌ కోరతాడు. దీంతో సాయితేజ్‌ అనుకున్న పనులు పూర్తి చేయడానికి కాలం అతనికి 90 రోజుల సమయాన్ని ఇస్తాడు. కాలం దయతో రెండో జీవితాన్ని పొందిన సాయితేజ్‌ తన బాధ్యతలన్నింటిని ఎలా పూర్తి చేశాడు? ఈ క్రమంలో అతను తెలుసుకున్న జీవిత సత్యమేమిటన్నదే మిగతా చిత్ర కథ..

తమిళంలో సూపర్ హిట్టయని వినోదయ సిత్తమ్‌ సినిమాకు రీమేక్‌గా ఈ మూవీ తెరకెక్కింది. ఒరిజినల్‌ వెర్షన్‌ను తెరకెక్కించిన సముద్రఖనే రీమేక్‌ వెర్షన్‌ను కూడా తెరకెక్కించాడు. తెలుగు నేటివిటీకి తగ్గట్లు త్రివిక్రమ్‌ పలు మార్పులు చేర్పులు చేశాడు. ఇక తమిళంలో తంబిరామయ్య పోషించిన పాత్రను ఇక్కడ సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ చేయగా.. దేవుడిగా పవన్‌ కళ్యాణ్‌ నటించాడు.

Time is usually precious, but this time it’s POWERFUL 😎

BRO starring Pawan Kalyan and Sai Tej is coming to Netflix on 25th of August! pic.twitter.com/gvVqt2CrXR

— Netflix India (@NetflixIndia) August 20, 2023