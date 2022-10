Brahmastra | అప్పుడే ఓటీటీలోకి ‘బ్రహ్మాస్త్ర’.. స్ట్రీమింగ్‌ ఎప్పుడంటే?

October 19, 2022 / 09:34 AM IST

Brahmastra Movie On Ott | ‘సంజూ’ తర్వాత నాలుగేళ్ళు గ్యాప్‌ తీసుకుని ‘షంషేరా’తో రణ్‌బీర్ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులనే కాదు రణ్‌బీర్‌ ఫ్యాన్స్‌ను కూడా తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. ఈ నేపథ్యంలో నాలుగు నెలల వ్యవధిలోనే ‘బ్రహ్మాస్త్ర’ వంటి పాన్‌ ఇండియా సినిమాను రిలీజ్‌ చేశాడు. భారీ అంచనాల నడుమ సెప్టెంబర్‌ 9న రిలీజైన ఈ చిత్రం సంచలన విజయం సాధించింది. చాలా కాలం తర్వాత బాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీస్ కళకళలాడింది. థియేటర్‌ రన్‌ ముగిసే సరికి ఈ చిత్రం దాదాపు రూ.400 కోట్ల వరకు వసూళ్ళను సాధించింది. తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని రాజమౌళి రిలీజ్‌ చేశాడు. ఇక్కడ రెండు రోజుల్లోనే బ్రేక్‌ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుని భారీ వసూళ్ళను సాధించింది. కాగా ఈ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు ఓటీటీలోకి వస్తుందా అని ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారు.

తాజాగా చిత్రబృందం ఓటీటీ రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించింది. ఈ చిత్రాన్ని నవంబర్‌ 4 నుండి డిస్నీ+హాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటన వచ్చింది. అయాన్‌ మఖర్జీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ఆలియాభట్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది. మైథ‌లాజిక‌ల్ అడ్వెంచ‌రస్ డ్రామాగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం మూడు భాగాలుగా రూపొందనుంది. అందులో మొద‌టి భాగం ‘శివ’ పేరుతో రిలీజైంది. బిగ్‌బీ అమితాబ్, నాగార్జున కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టించిన ఈ సినిమాలో మౌనీరాయ్ విల‌న్ పాత్ర‌లో న‌టించింది. ఫాక్స్ స్టార్ స్టూడియోస్‌, ధ‌ర్మ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్‌, ప్రైమ్ ఫోక‌స్‌, స్టార్ లైట్ పిక్చ‌ర్స్ సంస్థ‌లు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాయి.

Official: #Brahmastra to premiere on Disney+ Hotstar, November 4th in all languages. pic.twitter.com/bHPwgu2sfX

— LetsCinema (@letscinema) October 18, 2022