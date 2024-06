June 13, 2024 / 04:17 PM IST

Border 2 Announcement | బాలీవుడ్ న‌టుడు సన్నీదేవోల్ ప్ర‌స్తుతం సీక్వెల్‌ల‌పై దృష్టి పెట్టిన‌ట్లు తెలుస్తుంది. గ‌తేడాది గ‌ద‌ర్ 2తో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్న ఈ న‌టుడు ఇప్పుడు మ‌రో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ సినిమాకు సీక్వెల్ ప్ర‌క‌టించాడు. అగ్ర‌న‌టులు సన్నీదేవోల్‌, జాకీష్రాఫ్‌, సునీల్​శెట్టి, అక్షయ్​ఖన్నా ప్రధాన పాత్రల్లో వచ్చిన సినిమా బోర్డ‌ర్​(). భారత్‌ – పాకిస్థాన్‌ 1971 యుద్ధ నేపథ్యంలో 1997లో విడుద‌లైన ఈ చిత్రం ఇండియ‌న్ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద కాసుల వ‌ర్షం కురిపించింది. జేపీ దత్తా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి అను మాలిక్, ఆదేశ్ శ్రీవాస్తవ సంగీతం అందించ‌గా.. కేవ‌లం రూ.10 కోట్ల‌తో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం రూ. 65 కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. అయితే ఈ సినిమా విడుద‌లై నేటికి 27 ఏండ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సంద‌ర్భంగా మూవీ సీక్వెల్‌ను అనౌన్స్ చేశారు మేక‌ర్స్. దీనితో పాటు స్పెష‌ల్ గ్లింప్స్‌ను కూడా విడుద‌ల చేశారు.

27 ఏళ్ల క్రితం ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకునేందుకు మళ్లీ తిరిగి వస్తోంది ఇండియాస్​ బిగ్గెస్ట్ వార్​ ఫిల్మ్​ బార్డర్​ 2 అంటూ చిత్ర‌యూనిట్ రాసుకొచ్చారు. ఇక బోర్డ‌ర్ 2 సినిమాకు అనురాగ్​సింగ్​ దర్శకత్వం వ‌హించ‌నుండ‌గా.. భూషణ్​కుమార్​, కృష్ణన్​కుమార్​, జేపీదత్తా, నిధిదత్తా కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. ఆయుష్మాన్ ఖురానా ఈ చిత్రంలో కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టించ‌నున్న‌ట్లు స‌మాచారం.

Ek fauji apne 27 saal purane waade ko pura karne, aa raha hai phirse.

India’s biggest war film, #Border2 🇮🇳

Produced by Bhushan Kumar , Krishan Kumar, JP Dutta & Nidhi Dutta will be directed by Anurag Singh #TSeries #JPFilms pic.twitter.com/u1J7KtlHx8

— Sunny Deol (@iamsunnydeol) June 13, 2024