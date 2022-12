December 24, 2022 / 11:54 AM IST

Hari Hara Veera Mallu Movie | పవన్‌ కళ్యాణ్ అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రేక్షకులు కూడా ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న చిత్రం ‘హరి హర వీరమల్లు’. పీరియాడిక్‌ యాక్షన్ అడ్వేంచర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి క్రిష్‌ జాగర్లమూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే చిత్ర బృందం రిలీజ్‌ చేసిన పోస్టర్‌లు, గ్లింప్స్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. రెండేళ్ల క్రీతమే పట్టాలెక్కిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌ పలు కారణాల వలన షూటింగ్‌ ఆలస్యమవుతూ వచ్చింది. కాగా ఇటీవలే రిలీజైన గ్లింప్స్‌కు అనూహ్య స్పందన రావడంతో మేకర్స్ వీలైనంత త్వరగా షూటింగ్‌ను పూర్తి చేయాలని ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ శరవేగంగా జరుగుతుంది.

కాగా తాజాగా ఈ సినిమా సెట్స్‌లోకి బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటుడు బాబీ డియోల్‌ అడుగుపెట్టాడు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న షెడ్యూల్‌లో బాబీ డియోల్‌పై సన్నివేశాలు చిత్రీకరించనున్నారట. ఈ చిత్రంలో బాబీ ఔరంగజేబు పాత్రలో నటించనున్నట్లు సమాచారం. కాగా ముందుగా ఈ పాత్రను అర్జున్‌ రామ్‌పాల్‌ చేయాల్సి ఉంది. అయితే పవన్ కళ్యాణ్‌కు పొలిటికల్‌ కమిట్‌మెంట్స్‌ ఉండటంతో షూటింగ్‌ ఆలస్యమవుతూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో అర్జున్‌ రామ్‌పాల్‌ ఈ సినిమా నుండి తప్పుకున్నాడు. ఇక ఆయన ప్లేస్‌లో క్రిష్‌ బాబీ డియోల్‌ను తీసుకొచ్చాడు.

పదిహేడవ శతాబ్దం నాటి మొఘలాయిలు, కుతుబ్‌షాహీల కాలం నాటి కథాంశంతో క్రిష్ ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించనున్నాడు. ఈ చిత్రంలో పవన్‌కు జోడీగా నిధి అగ‌ర్వాల్, న‌ర్గీస్ ఫ‌క్రి న‌టిస్తున్నారు. మెగా సూర్య ప్రొడ‌క్షన్ బ్యాన‌ర్‌పై ఏ. ద‌యాక‌ర్ రావు అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. పాన్‌ ఇండియా సినిమాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ఎమ్‌. ఎమ్ కీర‌వాణి సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

We are elated to welcome one of the biggest action stars of Indian Cinema and an actor par excellence, @thedeol into our #HariHaraVeeraMallu world.

▶️ https://t.co/9kRUBEHAlS pic.twitter.com/A892gEGo01

— Mega Surya Production (@MegaSuryaProd) December 24, 2022