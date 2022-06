June 11, 2022 / 08:48 PM IST

Amitabh bachchan Tweet About Major Movie | టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అడివిశేష్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన చిత్రం ‘మేజ‌ర్‌’. శ‌శికిర‌ణ్ టిక్క ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం గ‌త శుక్ర‌వారం విడుద‌లై సంచ‌ల‌న విజయం సాధించింది. ముంబై బాంబు దాడుల్లో అమ‌ర వీరుడైన మేజ‌ర్ సందీప్ ఉన్నికృష్ణ‌న్ జీవిత క‌థ ఆధారంగా ఈ చిత్రం తెర‌కెక్కింది. మేజ‌ర్ పాత్ర‌లో అడివి శేష్ జీవించాడు. శేష్ త‌న న‌ట‌న‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఫిదా చేశాడు. బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర కూడా ఈ చిత్రం భారీ స్థాయిలో క‌లెక్ష‌న్లు సాధిస్తుంది. అడివి శేష్‌కు కెరీర్ బెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన చిత్రంగా మేజ‌ర్ నిలిచింది. పోటీగా ‘విక్ర‌మ్‌’, ‘అంటే సుంద‌రానికీ’ వంటి సినిమాలున్నా క‌లెక్ష‌న్ల జోరు మాత్రం ఏ మాత్రం త‌గ్గ‌డంలేదు. మేజ‌ర్ జీవితం ఎలా సాగింది అని తెలుసుకోవాల‌ని ప్రేక్ష‌కులు థియేట‌ర్లకు బ్ర‌హ్మ‌రథం ప‌డుతున్నారు.

ఈ నేప‌థ్యంలో ప‌లువురు సినీ ప్ర‌ముఖులు చిత్ర‌బృందంపై ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్నారు. తాజాగా బాలీవుడ్ బిగ్ బీ అమితాబ్ మేజ‌ర్ చిత్రంపై స్పందించాడు. ‘మేజ‌ర్ సందీప్ ఉన్నికృష్ణ‌న్ జీవిత క‌థ ఆధారంగా మేజ‌ర్ చిత్రం తెర‌కెక్కింది. ఈయ‌న ముంబై 26/11 దాడుల్లో ఎంతో మంది ప్ర‌జ‌ల‌ను కాపాడి అమ‌రుడయ్యాడు. ఈ చిత్రం ఇప్పుడు థియేట‌ర్ల‌లో విడుద‌లైంది. చిత్ర‌బృందానికి నా బెస్ట్ విషెస్’ అంటూ ట్విట్ట‌ర్‌లో వెల్ల‌డించాడు. ఇక దీనిపై మ‌హేష్‌బాబు, అడివిశేష్ స్పందించి ‘ మీ ఎంక‌రేజ్‌మెంట్‌కు ధ‌న్య‌వాదాలు’ అని మ‌హేష్ రిప్లై ఇవ్వ‌గా.. ఇది చాలా గొప్ప విష‌యం, లేజెండ్ స్వ‌యంగా ట్వీట్ చేశాడు అంటూ స‌మాధానం ఇచ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ ట్వీట్లు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

బ‌యోగ్రాఫీక‌ల్ యాక్ష‌న్ డ్రామాగా తెర‌కెక్కిన‌ ఈ చిత్రాన్ని జీఎంబీ ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్‌, సోనీ పిక్చ‌ర్స్ ఫిల్మ్స్ ఇండియా, ఏ+ఎయ‌స్ మూవీస్ సంస్థ‌లు సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. అడివిశేష్‌కు జోడీగా సాయి మంజ్రేక‌ర్ హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. శ్రీ చ‌ర‌ణ్ పాకాల సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రంలో ప్ర‌కాష్ రాజ్‌, రేవ‌తి, శోభితా ధూళిపాల కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు.

Thank you for the encouragement sir! 🙏 #IndiaLovesMajor 🇮🇳 https://t.co/VOGnuohCRN

This is huge. The Legend Himself ❤️🇮🇳Thank you so much sir! #IndiaLovesMAJOR https://t.co/Loaxzcdr79

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) June 11, 2022