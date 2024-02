February 28, 2024 / 03:24 PM IST

Vyooham | టాలీవుడ్ వివాదాస్పద దర్శకుడు రాంగోపాల్‌ వర్మ (Ramgopal varma) నిర్మాణంలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రాలు ‘వ్యూహం’, ‘శపథం’. ఈ సినిమాలు ఎన్నో వివాదాలు ఎదుర్కొని ఎట్టకేలకు విడుదల తేదీలను ఫిక్స్ చేసుకున్నాయి. మార్చి 2న వ్యూహం విడుదల అవుతుంటే.. శపథం సినిమా మార్చి 8న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇక విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర ప‌డుతుండ‌టంతో వ‌రుస ప్ర‌మోష‌న్స్ చేస్తున్నాడు ఆర్జీవీ.

తాజాగా ఈ ప్రమోషన్స్ కోసం ఇండియన్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ ని కూడా వాడుకున్నాడు. ఓ సినిమా షూటింగ్‌లో భాగంగా హైద‌రాబాద్‌కు వ‌చ్చిన అమితాబ్ బచ్చన్ షూటింగ్ అనంత‌రం నేరుగా ఆర్జీవీ డెన్ కి వెళ్లాడు. ఇక అక్క‌డ ఆర్జీవీతో పాటు మూవీ ప్రొడ్యూసర్ దాసరి కిరణ్ కుమార్ ఉండ‌గా.. వారితో భేటీ అయ్యాడు అమితాబ్. ఇక ఈ విష‌యాన్ని ఆర్జీవీ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా తెలుపుతూ.. వ్యూహం విత్ అమితాబ్ అంటూ రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టు నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

Me and Dasari Kiran Kumar VYOOHAM ing with SARKAR Amitabh Bachchan at RGV DEN 💐💐💐 pic.twitter.com/jnboZKlhHc

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 28, 2024