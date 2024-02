February 9, 2024 / 06:54 PM IST

Bhakshak Movie | బాలీవుడ్ న‌టి భూమి పెడ్నేకర్‌ (Bhumi Pednekar) న‌టించిన తాజా ఇన్వెస్టిగేటివ్‌ థ్రిల్లర్ ‘భక్షక్‌’ (Bhakshak). ఈ సినిమాకు పులకిత్‌ దర్శకత్వం వ‌హించ‌గా.. బాలీవుడ్ బాద్‌షా సొంత బ్యాన‌ర్ రెడ్‌ చిల్లీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పతాకంపై షారుక్‌ఖాన్‌, గౌరీఖాన్‌లు ఈ సినిమాను నిర్మించారు. ఈ చిత్రం నేరుగా ఓటీటీలో విడుద‌లైంది. ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ సినిమా నేటి నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ విష‌యాన్ని చిత్రయూనిట్ అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించింది.

ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. వసతి గృహాల్లో ఉండే అనాధ అమ్మాయిలు అత్యాచారానికి గురవుతుండగా.. ఈ మాఫియాను అక్కడున్న ఒక లోకల్ రౌడీ (ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ) నడిపిస్తుంటాడు. అయితే ఈ మాఫియాను బయటపెట్టే ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ వైశాలి పాత్రలో భూమి పెడ్నేకర్ ఇందులో కనిపించనుంది. ఇక బాలికలు, మహిళలపై జరుగుతున్న నేరాలను వైశాలి ఎలా గుర్తించింది? ఆధారాలతో సహా వాటిని ఎలా బయటపెట్టింది. ఈ క్రమంలో ఆమెకు ఎదురైన సవాళ్లు ఏంటి? అనేది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే. పుల్కిత్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో సంజయ్‌ మిశ్రా, ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ, సాయి తమ్‌హంకర్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

This story needs to be told and heard, and Vaishali Singh is doing her part 📹#Bhakshak a film inspired by true events, now streaming only on Netflix! pic.twitter.com/BbPKjywun7

