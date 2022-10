October 17, 2022 / 03:21 PM IST

Bhola Shankar Movie | మహానటి కీర్తి సురేష్‌ ఫలితంతో సంబంధంలేకుండా వరుసగా సినిమాలు చేస్తుంది. గత కొన్నేళ్ళుగా వరుస ఫ్లాప్‌లతో సతమతమవుతున్న కీర్తి సురేష్‌.. ఈ ఏడాది గ్రాండ్‌ కంబ్యాక్‌ ఇచ్చింది. సాని కాదియం, సర్కారువారి పాట వంటి బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ హిట్లు కీర్తి కెరీర్‌కు మంచి బూస్టప్‌ ఇచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఈమె నటిస్తున్న నాలుగు సినిమాలు సెట్స్‌పైన ఉన్నాయి. అందులో భోళా శంకర్‌ ఒకటి. చిరంజీవి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి మెహర్‌ రమేష్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కాగా ఈ చిత్రంలో కీర్తి సురేష్‌, చిరంజీవికి చెల్లెలిగా నటిస్తుంది.

సోమవారం కీర్తి సురేష్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా భోళా శంకర్‌ టీం స్పెషల్‌ ఫోటోను రిలీజ్‌ చేస్తూ బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలిపింది. ఈ ఫోటోలో చిరంజీవి, కీర్తితో పాటు దర్శకుడు మెహర్‌ రమేష్‌, నిర్మాతలు వినాయకుడి ముందు కూర్చున్నారు. ఈ చిత్రం తమిళంలో సూపర్‌ హిట్టయిన వేదాలంకు రీమేక్‌గా తెరకెక్కుతుంది. తమిళంలో లక్ష్మీ మీనన్‌ పోషించిన పాత్రను తెలుగులో కీర్తి సురేష్‌ చేస్తుంది. ఇక ఈ చిత్రంలో చిరుకు జోడీగా తమన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్14న రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు గతంలోనే ప్రకటించారు.

To the beloved Sister of Bholaa❤️‍🔥

The #BholaaShankar family sends out their heartfelt Birthday wishes to the National Award Winning Actress, The enchanting @KeerthyOfficial ✨#HBDKeerthySuresh ❤️

Mega 🌟 @KChiruTweets @MeherRamesh @AnilSunkara1@tamannaahspeaks @BholaaShankar pic.twitter.com/7NiX5KQq8K

— AK Entertainments (@AKentsOfficial) October 17, 2022