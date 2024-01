January 4, 2024 / 02:45 PM IST

Bheema Movie | టాలీవుడ్ మాచో స్టార్ గోపీచంద్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘భీమా’. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రానున్న ఈ సినిమాకు కన్నడ దర్శకుడు ఏ హర్ష ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తుండ‌గా.. ప్రియా భవానీ శంకర్‌, మాళవిక శర్మ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మోష‌న్ పోస్ట‌ర్‌తో పాటు ఫ‌స్ట్ లుక్‌ పోస్టర్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. అభిమానుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది.

ఇదిలావుంటే.. రీసెంట్‌గా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ టీజ‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. భీమా టీజ‌ర్‌ను ఈ నెల 5న విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ టీజ‌ర్ టైంను కూడా చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. రేపు మధ్యాహ్నం 1.11 గంట‌ల‌కు టీజ‌ర్‌ను వ‌ద‌ల‌నున్న‌ట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది. ఈ సినిమాలో గోపీచంద్‌ పవర్‌ ఫుల్‌ పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌ పాత్రలో న‌టిస్తుండ‌గా.. శ్రీసత్యసాయి ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌పై కేకే రాధామోహన్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ‘సలార్‌’ ఫేమ్‌ రవి బస్రూర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

.@YoursGopichand is set to entertain you all as the Powerful Cop #BHIMAA 💪🏻#BhimaaTeaser Releasing Tomorrow at 1.11 PM 🔥

Stay Tuned ⌛️#BhimaaTeaser @NimmaAHarsha @priya_Bshankar @ImMalvikaSharma @RaviBasrur @KKRadhamohan @SriSathyaSaiArt pic.twitter.com/gGdCEz273R

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) January 4, 2024