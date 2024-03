Kalki 2898 AD | ‘కల్కి’లో ప్రభాస్ రోల్ అలా ఉంటుందా.. సంచలన విషయాలు బయటపెట్టిన స్వప్న దత్

March 22, 2024 / 05:32 PM IST

Kalki 2898 AD | పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్‌ (Prabhas) అభిమానులతో పాటు టాలీవుడ్ సినీ ప్రియులంతా ప్ర‌స్తుతం ఎదురుచూస్తున్న సినిమా ‘కల్కి 2898 ఏడీ’ (Kalki 2898 AD). సైన్స్ ఫిక్ష‌న్ జాన‌ర్‌లో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రానికి మ‌హాన‌టి సినిమా ఫేమ్ నాగ్ అశ్విన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్, దీపికా పదుకొనే, దిశా పటానీ, ప‌శుప‌తి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు. భారతీయ పురాతన ఇతిహాసం మహాభారతం (Mahabharat) కాలం నుంచి ప్రారంభ‌మై 2898 సంవ‌త్స‌రంతో పూర్తయ్యే స్టోరీతో ఈ మూవీ రానుంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుపుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే. ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా మే 09న ఈ సినిమా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి విడుదలైన దీని గ్లింప్స్‌ సినిమాపై అంచనాలను అమాంతం పెంచేసింది.

ఇదిలావుంటే రీసెంట్‌గా మూవీ నుంచి ప్ర‌భాస్ క్యారెక్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ రివీల్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. భైర‌వ పాత్ర‌లో ప్ర‌భాస్ క‌నిపించ‌నుండ‌గా.. కాశీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఉన్న ఈ ఫొటో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంది. అయితే తాజాగా ఈ ప్రభాస్ పాత్ర‌పై చిత్ర నిర్మాత స్వప్నదత్ ఆస‌క్తిక‌ర వ్యాఖ్యలు చేసింది.

హైద‌రాబాద్‌లోని నోవ‌టెల్ హోట‌ల్లో జ‌రుగుతున్న సౌత్ ఇండియా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో (South India Film Festival.) పాల్గోన్న స్వప్న ‘కల్కి 2898 ఏడీ’ మూవీ గురించి మాట్లాడుతూ.. ‘కల్కి 2898 ఏడీ’ (Kalki 2898 AD) సినిమా విడుద‌లైన త‌ర్వాత భైర‌వ (ప్ర‌భాస్) పాత్ర చాలా కాలం పాటు ప్రేక్ష‌కుల హృదయాల్లో నిలిచిపోతుందంటూ చెప్పుకోచ్చింది. దీంతో ఈ వీడియోను ప్ర‌భాస్ ఫ్యాన్స్ తెగ వైర‌ల్ చేస్తున్నారు.

#BHAIRAVA will stay in hearts for a very long time after #Kalki2898AD. ❤️

– Producer @SwapnaDuttCh about #Prabhas with @taran_adarsh at the South India Film Festival.#Sprite #SIFF #SIFF2024 #SouthIndiaFilmFestival @ahavideoIN @GeethaArts @peoplemediafcy @SwapnaCinema pic.twitter.com/3NuqxRQw0o

— Suresh PRO (@SureshPRO_) March 22, 2024