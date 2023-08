August 25, 2023 / 11:06 AM IST

Ganesh Anthem| నందమూరి బాల‌కృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం భగవంత్ కేసరి (Bhagwant kesari). కాజల్ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. పెండ్లి సందడి ఫేం శ్రీలీల, బాలీవుడ్ నటుడు అర్జున్ రాంపాల్ (Arjun rampal) కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌లైన ఫ‌స్ట్ లుక్, గ్లింప్స్ ఇప్ప‌టికే ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఇక మూవీ నుంచి ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ను లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు మేకర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ ఫస్ట్‌ సింగిల్‌కు సంబంధించి మేకర్స్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు.

వినాయక చవితి కానుక‌గా.. సెప్టెంబ‌ర్ 01న‌ గ‌ణేష్ అంథెమ్‌ (Ganesh Anthem)ను విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపారు. ఇక థమన్‌ కంపోజిషన్‌లో రానున్న ఈ సాంగ్‌పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

Let’s begin the #BhagavanthKesari musical hungama with the Massive Celebratory Song of the Year🔥

1st Single #GaneshAnthem Lyrical Video on SEP 1st 🥁

A @MusicThaman Musical❤️‍🔥#NandamuriBalakrishna @AnilRavipudi @MsKajalAggarwal @sreeleela14 @JungleeMusicSTH pic.twitter.com/f6kOcHpEa8

— Shine Screens (@Shine_Screens) August 24, 2023