July 4, 2024 / 06:47 PM IST

Captain Miller | ప్రతిష్టాత్మక లండ‌న్ నేష‌నల్ ఫిలిం అవార్డ్స్‌లో కోలీవుడ్ న‌టుడు ధ‌నుష్(Dhanush) న‌టించిన ‘కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌’ చిత్రం స‌త్తా చాటింది. లండన్‌లో జరిగిన నేష‌నల్ ఫిలిం అవార్డ్స్‌లో 2024లో ఉత్తమ విదేశీ చిత్రంగా ‘కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌’ అవార్డు గెలుచుకుంది (Best Foreign Language Film). ఈ విష‌యాన్ని చిత్ర నిర్మాత‌లు ఎక్స్ వేదిక‌గా వెల్ల‌డించారు. ధనుష్‌ హీరోగా అరుణ్‌ మాథేశ్వరన్ తెర‌కెక్కించిన చిత్రం ‘కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌’ (Captain Miller). సంక్రాంతి కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యం అందుకోవ‌డ‌మే కాకుండా రూ.100 కోట్ల వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. అయితే ఈ సినిమా తాజాగా ఇంటర్నేషనల్‌ అవార్డును గెలుచుకుంది. లండ‌న్‌లో ప్ర‌తి యేటా నేష‌నల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ జ‌రుగుతాయి. ఈ సంవ‌త్స‌రం జ‌రిగిన వేడుక‌ల‌లో ‘కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌’ చిత్రం స‌త్తా చాటింది. బెస్ట్ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ ఫిలిం కేట‌గిరిలో అవార్డు గెలుచుకుంది. ఇక ఈ కేట‌గిరిలో ధ‌నుష్ ‘కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌’ సినిమాతో పాటు భూమి పెడ్నేకర్‌ ‘భక్షక్‌’ పోటి ప‌డింది.

విప్లవయోధుడు కెప్టెన్ మిల్లర్‌ స్పూర్తితో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌ కుమార్‌ (Shivarajkumar)తో పాటు సందీప్‌ కిషన్‌, నివేదితా సతీశ్‌, ఎడ్వర్డ్‌ సొన్నెన్‌బ్లిక్ త‌దిత‌రులు కీల‌క పాత్ర‌లు పోషించారు. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందించాడు. సత్య జ్యోతి ఫిలిమ్స్‌ తెరకెక్కిచింది.

Best Foreign Language Film – #CaptainMiller at the National Film Awards, London 🏆♥️

Thanking the whole team for the efforts & hardwork through the process of making #CaptainMiller 🙏@dhanushkraja @ArunMatheswaran @NimmaShivanna @sundeepkishan @gvprakash @priyankaamohan pic.twitter.com/tJUJLrPQCv

— Sathya Jyothi Films (@SathyaJyothi) July 4, 2024