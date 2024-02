February 2, 2024 / 09:55 AM IST

Bade Miyan Chote Miyan | బాలీవుడ్‌ నుంచి రాబోతున్న భారీ ఎంటర్‌టైనర్‌ మల్టీస్టారర్‌ ‘బడే మియాన్‌ చోటే మియాన్‌’ (Bade Miyan Chote Miyan). అలీ అబ్బాస్‌ జాఫర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో అక్షయ్‌కుమార్‌ (Akshaykumar), టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ (Tigershroff) లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. మానుషి ఛిల్లార్‌, అలయ ఎఫ్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఈ సినిమా పోస్టర్‌లు, గ్లింప్స్‌ అంచనాలు పెంచుతున్నాయి.

ఈ బిగ్గెస్ట్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌కు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. ఈ మూవీ అబుదాబి షూటింగ్‌ జరుపుకుంటోంది. ప్రస్తుతం డెడ్‌ సీ బీచ్‌లో సాంగ్‌ షూట్‌ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. అక్షయ్‌కుమార్‌, టైగర్‌ష్రాఫ్‌ పక్కా ఎంటర్‌టైనర్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నట్టు ఫొటోలు, విజువల్స్‌తో అర్థమవుతోంది.

బడే మియాన్‌ చోటే మియాన్‌కు సెన్సార్‌ బోర్డు (సీబీఎఫ్‌సీ) యూఏ సర్టిఫికెట్‌ను జారీ చేసినట్టు ఇప్పటికే అందించారు మేకర్స్‌. ఈ మూవీ టీజర్ నిడివి 1.41 నిమిషాలు ఉండబోతుందని తెలుస్తోండగా.. జనవరి చివరి వారంలో డిజిటల్‌గా లాంఛ్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు బీటౌన్‌ సర్కిల్ సమాచారం. ఈ మూవీని ఏప్రిల్‌ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నారు.

ఇప్పటికే ఈ మూవీ లాంఛ్ చేసిన స్పెషల్‌ పోస్టర్లు, అక్షయ్‌కుమార్‌, టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ ఆర్మీ గెటప్‌లో యాక్షన్‌ మోడ్‌లో ఉన్న ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఈ మూవీలో మలయాళ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని పూజా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఆజ్‌ ఫిలింస్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ మూవీని హిందీతోపాటు అన్ని దక్షిణాది భాషల్లో రిలీజ్‌ చేయాలని మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

బడే మియాన్‌ చోటే మియాన్ షూట్‌ స్టిల్స్‌, విజువల్స్ పై ఓ లుక్కేయండి మరి..

#BadeMiyanChoteMiyan 🔥⚠️ Get ready for Biggest action entertainer of Indian cinema on Eid 💥 #TigerShroff #AkshayKumar Directed by @aliabbaszafar #BMCM pic.twitter.com/opXm2tBabA

Akki, Tiger, Prithviraj And Ronit Roy On the shooting Set Of #BMCM 🏖️ 🎥 #BadeMiyanChoteMiyan #DeadSea #NHC #AAZF pic.twitter.com/ANEQZL7an5

It’s a ‘mud-tastic’ wrap! From 100+ days of thrilling action to a wrap celebration at the Dead Sea in Jordan! 🌊 #BadeMiyanChoteMiyan #ShootWrap #BadeMiyanChoteMiyanTeaser out now! #BadeMiyanChoteMiyanOnEid2024 @akshaykumar @iTIGERSHROFF @PrithviOfficial @vashubhagnani pic.twitter.com/jiQ6r7uXTL

This master of a gem strategic #BMCM WRAP UP pic is No 1 most shared pic in the world since last 24 hours.

It is also ruling the meme world with Akki fans rubbing it on others for fun.#BadeMiyanChoteMiyan starring Superstar #AkshayKumar and Superhot #TigerShroff pic.twitter.com/yg5tt6qXRf

— Nitesh Naveen (@NiteshNaveenAus) February 1, 2024