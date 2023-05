May 28, 2023 / 02:42 PM IST

Trisha | తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ వన్ ఆఫ్‌ ది లీడింగ్ హీరోయిన్‌గా నిలిచింది చెన్నై చంద్రం త్రిష (Trisha). మణిరత్నం భారీ మల్టీస్టారర్‌ పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ ప్రాంచైజీలో మెరిసిన ఈ భామ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. ప్రస్తుతం విజయ్ (Vijay) తో కలిసి నటిస్తున్న లియో (Leo.. Bloody Sweet)తోపాటు మలయాళ ప్రాజెక్ట్‌ రామ్‌.. పార్టు 1, తమిళ సినిమాలు ది రోడ్‌, సథురంగ వెట్టై 2 మూవీస్‌లో నటిస్తోంది. కాగా ఇప్పుడు త్రిషకు సంబంధించిన రెండు న్యూస్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి.

అదేంటంటే మూవీ లవర్స్ ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్‌ అవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ లియో షూటింగ్‌ జూన్‌లోపు పూర్తవుతుందట. అంతేకాదు ఈ సినిమా సెట్స్‌ పై ఉండగానే మరో క్రేజీ సినిమాలో నటిస్తుందన్న వార్త టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా మారింది. అజిత్‌కుమార్‌ VidaaMuyarchi ప్రాజెక్ట్‌లో త్రిష ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో దాదాపు ఫైనల్ అయినట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.. కాగా దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావడమే తరువాయి అని కోలీవుడ్ సర్కిల్ సమాచారం. తాజా టాక్‌ ప్రకారం అజిత్‌ త్రిష కాంబోలో రానున్న కొత్త సినిమా షూటింగ్‌ జూన్ మొదటి వారంలో షురూ కానుందట.

లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహిస్తున్న లియోలో మలయాళ భామ శాంతి మాయాదేవి, యాక్షన్‌ కింగ్ అర్జున్‌, బాలీవుడ్ యాక్టర్ సంజయ్‌దత్‌, ప్రియా ఆనంద్‌, మన్సూర్ అలీఖాన్‌, గౌతమ్ వాసు దేవ్‌మీనన్‌, మిస్కిన్‌, మాథ్యూ థామస్‌, సాండీ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

లియో అక్టోబర్‌ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్నట్టు ఇప్పటికే మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. లియో చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.సెవెన్‌ స్క్రీన్‌ స్టూడియోపై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌, రత్నకుమార్‌, ధీరజ్‌ వైడీ డైలాగ్స్ రాస్తున్నారు. లియో చిత్రం మాస్టర్ తర్వాత విజయ్‌, లోకేశ్ కనగరాజ్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న రెండో సినిమా అవడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

As #Leo‘s shoot will be completed within June, Team #VidaaMuyarchi‘s first choice is #Trisha for their film. The dates will be available for Trisha & #AK will be kickstarting the film in the first week of June. #Trisha will be joining once she completes her portions in Leo 👌🏻🔥😍 pic.twitter.com/VRrr8Jq1uX

— KARTHIK DP (@dp_karthik) May 28, 2023