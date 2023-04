April 23, 2023 / 06:09 PM IST

Avika Gor | ఉయ్యాలా జంపాలా సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై తొలిసారి హీరోయిన్‌గా సూపర్ క్యూట్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చింది ముంబై భామ అవికాగోర్ (Avika Gor)‌. ఆ తర్వాత తెలుగు, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తోంది. పాప్‌కార్న్‌ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన అవికాగోర్‌.. ఈ సినిమాతో నిర్మాతగా కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

ప్రస్తుతం ఉమాపతితోపాటు హిందీలో 1920..Horrors Of The Heart సినిమాల్లో నటిస్తోంది. తాజాగా ఈ బ్యూటీ కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన న్యూస్ ఒకటి బయటకు వచ్చింది. అవికాగోర్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న మరో చిత్రం ఏ బ్యూటీఫుల్ గర్ల్‌ (A Beautiful Girl). మంత్ర ఫేం రైటర్‌ రవి ప్రకాశ్‌ బోడపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ విడుదలకు ముస్తాబైంది. రేపు ఏ బ్యూటీఫుల్ గర్ల్‌ విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తామని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో నిహాల్‌ కోధాటి, దృషిక చందర్‌, మధునందన్‌, భార్గవ , ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. జెన్‌ నెక్ట్స్‌ మూవీస్‌ నిర్మాణంలో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి అర్విజ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. కొంతకాలంగా మంచి బ్రేక్‌ కోసం ఎదురుచూస్తోంది అవికాగోర్‌. మరి వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ఏ భామకు ఏ ప్రాజెక్ట్‌ మంచి సక్సెస్ అందిస్తునేది తెలియాలంటే మరికొంత కాలం వెయిట్ చేయాల్సిందే.

Buckle up, it’s going to be a Wild Ride!

“A Beautiful Girl” movie Release Date Announcement Tomorrow – Like Never Before! 🔥#aBeautifulGirl @NihalKodhaty1@raviprakashbod1@ChanderDrishika@PrasadTKSVV@gennextmovies pic.twitter.com/S83zoi9zyQ

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 23, 2023

లంగావోణి లుక్‌లో అవికాగోర్‌..

