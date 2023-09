Atlee | ఊహల్లో తేలిపోతున్న అట్లీ.. మరీ ఎక్కువ ఊహించుకోకు అంటూ నెటీజన్ల ట్రోల్స్‌..!

September 24, 2023 / 04:33 PM IST

Atlee | బాలీవుడ్‌ స్టార్‌లు షారుఖ్‌, సల్మాన్‌, అమీర్‌ ఖాన్‌ వంటి హీరోలతో సినిమాలు చేయాలని చాలా మంది సౌత్‌ డైరెక్టర్‌లు ఆరాటపడుతుంటారు. అలాంటిది అట్లీని నమ్మి షారుఖ్ స్వయంగా నిర్మాతగా తానే బాధ్యతలు తీసుకుని జవాన్‌ కోసం వందల కోట్లను మంచి నీళ్లలా ఖర్చుపెట్టాడు. అట్లీ సైతం షారుఖ్ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాడు. ఏకంగా వెయ్యి కోట్ల బొమ్మను ఇచ్చాడు. ప్రస్తుతం జవాన్‌ టీమ్‌ అంతా ఫుల్‌ ఖుషీగా ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా అట్లీ ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు. సినిమా రిలీజై రెండు వారాలైనా ప్రమోషన్‌లు గట్రా చేస్తూ సినిమాను మరో లెవల్‌కు తీసుకెళ్తున్నాడు. అయితే ఈ సినిమా మరీ ఎవర్‌గ్రీన్‌ హిట్టని చెప్పలేం. పోటీగా సినిమాలు లేకపోవడం, పఠాన్‌ సక్సెస్‌ కలిసి రావడం, ఒక ప్రాపర్ కమర్షియల్ ప్యాకేజీని కింగ్ ఖాన్ మోసిన విధానం.. ఇలా పలు విషయాలు ఈ సినిమా సక్సెస్‌లో కీలకపాత్రలు పోషించాయి.

కాగా ఈ విజయం పట్ల సంతోషంగా ఉండటం ఒకే కానీ.. ఈ సినిమా సక్సెస్‌లో భాగంగా అట్లీ మాటలు ట్రోల్స్‌కు దారితీస్తున్నాయి. ఆ మధ్య జవాన్‌ సినిమాను ఆస్కార్‌ నామినేషన్‌కు పంపించే ఆలోచనలో ఉన్నామని చెప్పి తొలిసారి ఈ ట్రోలర్‌ రాయుళ్లకు టార్గెట్‌ అయ్యాడు. ఎంటర్‌టైనింగ్‌ వేలో జనాలను ఎంత ఆకట్టుకున్నా.. జవాన్‌కు ఆస్కార్‌ వెళ్లే రేంజ్‌ లేదన్నది ఓపెన్‌ టాక్‌. పైగా ఇదొక ప్రాపర్‌ కమర్షియల్‌ సినిమా. అయినా ఈ సినిమా గురించి అట్లీ అలా చెప్పడంతో తీవ్ర ట్రోల్స్‌కు గురైయ్యాడు. సరే అప్పడేదో ఫ్లోలో అన్నాడులే అనుకుంటే.. తాజాగా మరోసారి అట్లీ మాటలు ట్రోలర్‌ రాయుళ్లకు మంచి స్టఫ్‌నిచ్చాయి.

తాజాగా అట్లీ ఓ ఇంటర్వూలో మాట్లాడుతూ.. జవాన్‌ సినిమా వల్ల హాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ నుంచి పిలుపులు వచ్చాయని, నా నెక్స్ట్‌ సినిమా స్పానిష్‌లో తెరకెక్కిస్తానని చెప్పాడు. దాంతో అట్లీని ఆకాశంలో ఎగురుతున్నాడని, కొంచెం దిగమని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. మరీ వెయ్యి కోట్ల సినిమా తీస్తే ఇలా మాట్లాడాలా అంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. బాహుబలి-2, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ వంటి ఇండస్ట్రీహిట్‌లు తీసిన రాజమౌళి ఎలా ఉంటాడు. తన సినిమాల స్థాయి ఇదని నెత్తిన పెట్టుకుని ఊరేగడు. ఎంత పెద్ద సక్సెస్‌ వచ్చినా పొంగిపోకూడదూ అనే సూత్రాన్ని రాజమౌళిని చూసి నేర్చుకోవాలని తెలుపుతున్నారు.

“I can direct a Spanish film next”

“I got a call from Hollywood to work”

– Atlee pic.twitter.com/AyxESE9haK

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) September 24, 2023