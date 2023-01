January 31, 2023 / 02:58 PM IST

Amigos | బింబిసార సక్సెస్‌తో ఫుల్ జోష్‌ మీదున్న నందమూరి కల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri KalyanRam)‌ ప్రస్తుతం అమిగోస్ (Amigos) సినిమాలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో కన్నడ భామ ఆషికా రంగనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి రాజేంద్రరెడ్డి కథనందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కాగా అమిగోస్‌ ఫిబ్రవరి 10న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో టీం ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా ఉంది.

అమిగోస్‌ హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథ్‌ ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా రెడ్‌ ఎఫ్‌ఎం శ్రోతలతో చిట్‌ చాట్‌ చేసింది. ఆషికా రంగనాథ్‌తోపాటు డైరెక్టర్ రాజేంద్రరెడ్డి కూడా ఈ సెషన్‌లో పాల్గొని సినిమా విశేషాలు అందరితో పంచుకున్నారు. ఈ స్టిల్స్ నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. అమిగోస్‌లో కల్యాణ్ రామ్‌ తొలిసారి త్రిపాత్రాభినయంలో కనిపించబోతున్నాడు. ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, టీజర్‌, సాంగ్స్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమిగోస్‌ ట్రేడ్‌ బిజినెస్ కూడా బాగా జరుగుతున్నట్టు ఫిలింనగర్ సర్కిల్ టాక్‌.

నాన్‌ థ్రియాట్రికల్‌ రైట్స్‌ తోనే అమిగోస్‌కు పెట్టిన బడ్జెట్‌ రికవరీ అయినట్టు ఇప్పటికే వార్తలు కూడా ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్‌లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తోన్న ఈ స్టైలిష్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌కు గిబ్రాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఎస్‌ సుందర్‌ రాజణ్‌ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా వర్క్‌ చేస్తున్నాడు.

ప్రమోషన్స్‌లో ఆషికా రంగనాథ్‌ ఇలా..

