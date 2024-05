Yakshini | యక్షిణి ట్రైలర్‌ టైం ఫిక్స్ చేసిన బాహుబలి మేకర్స్‌

May 23, 2024 / 04:10 PM IST

Yakshini | బాహుబలి ప్రాంఛైజీని తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందించిన ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ (Arka Mediaworks‌) ఇటీవలే కొత్త వెబ్‌ సిరీస్‌ను ప్రకటించిందని తెలిసిందే. ఈ వెట్ సిరీస్‌ యక్షిణి (Yakshini) టైటిల్‌తో వస్తుండగా.. ఇప్పటికే టైటిల్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ కూడా విడుదల చేశారు. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫాం డిస్నీ ప్లస్‌ హాట్‌ స్టార్‌ తెరకెక్కిస్తున్న యక్షిణి మూవీని జోహార్‌, కోటబొమ్మాళీ పీఎస్‌ సినిమాలను తెరకెక్కించిన తేజ మర్ణి డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.

యక్షిణిలో వేదిక లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. మంచు లక్ష్మి, రాహుల్‌ విజయ్‌, అజయ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సిరీస్‌ తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో విడుదల కానుంది. సోషియా ఫాంటసీ సిరీస్‌ మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. వేదిక లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ట్రైలర్‌ను రేపు మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నారు. ట్రైలర్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో ప్రీమియర్‌ డేట్‌ను ప్రకటించనున్నారట. పాన్‌ ఇండియా సిరీస్‌గా వస్తోన్న యక్షిణి కి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలపై రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్‌.

యక్షిణి పోస్టర్‌..

Trending: @Vedhika4u starrer #Yakshini’s latest poster sends shockwaves all over the internet, fans can’t wait for the project to release on Disney Plus Hotstar as they appreciate her impeccable talent and potential!#vedhika pic.twitter.com/gwIAZ2p2Id

— FirstShowz 🇮🇳 (@firstshowz) May 22, 2024