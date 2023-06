OG Movie | పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ సినిమాలో విక్రమ్ మూవీ విలన్

June 10, 2023 / 04:06 PM IST

Pawan kalyan | పవన్‌ కళ్యాణ్ గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో తెగ బిజీ అయిపోయాడు. వారానికో సెట్‌లో దర్శనమిస్తూ చక చక షూటింగ్‌లను కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం పవన్‌ చేతిలో నాలుగైదు సినిమాలున్నాయి. ఇక పవర్‌ స్టార్‌ లైనప్‌లో అందరినీ ఎగ్‌జైట్‌మెంట్‌కు గురి చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ ‘ఓజీ’. సుజీత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఎక్కడలేని అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఒక్క ప్రీలుక్‌ పోస్టర్‌తోనే సోషల్‌ మీడియా షేక్‌ అయిందంటే.. ఇక సినిమా ఏ రేంజ్‌లో ఉండబోతుందో అనే ఊహే గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పిస్తుంది. పైగా ఈ సినిమాలో పవన్‌ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ పాత్రలో కనిపిస్తున్నాడు. అప్పుడెప్పుడో పుష్కర కాలం ముందు పవన్‌ ‘పంజా’లో గ్యాంగ్‌స్టర్‌గా కనిపించాడు. మళ్లీ ఇనేళ్ల తర్వాత గ్యాంగ్‌స్టర్‌ పాత్ర చేస్తుండటంతో సినిమాపై ఎక్కడలేని హైప్‌ క్రియేట్‌ అయింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతుంది.

ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన క్రేజీ అప్డేట్ ను చిత్రయూనిట్ ప్రకటించింది. ఈ సినిమాలో ఖైదీ ఫేమ్ అర్జున్ దాస్ నటిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా సెట్ లో అర్జున్ దాస్ జాయిన్ అయినట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇక ఖైదీ, మాస్టర్, విక్రమ్ సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు అర్జున్ దాస్. ఇటీవలే బుట్టబొమ్మ సినిమాతో నేరుగా తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమాకు ఒరిజినల్ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేసినట్లు తెలుస్తుంది. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్‌ను నిర్మించిన దానయ్య ఈ సినిమాకు ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా కోసం పవన్‌ 60రోజుల కాల్షీట్లు ఇచ్చాడని తెలుస్తుంది. ఇక ఈ ఏడాది చివరి కల్లా టాకీ పార్ట్‌ పూర్తి చేసి వచ్చే ఏడాది ప్రథమార్థంలో సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలిని మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

Welcome aboard, Arjun Das @iam_arjundas! 💥#OG will become even more vibrant with your powerful tone and presence.#FireStormIsComing 🔥#TheyCallHimOG 💥 pic.twitter.com/wTV2elkAqi

— DVV Entertainment (@DVVMovies) June 10, 2023