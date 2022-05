May 20, 2022 / 08:33 PM IST

భారత చ‌ల‌న‌చిత్ర ప‌రిశ్ర‌మ‌లో ఉన్న టాలెంటెడ్ యాక్ట‌ర్ల‌లో ఒక‌డు మాధ‌వ‌న్ (Madhavan). తెలుగు, త‌మిళం, హిందీతోపాటు ఇత‌ర భాషా ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప్ర‌త్యేకంగా ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేని హీరో. ఈ స్టార్ హీరో డైరెక్ట‌ర్‌గా రాకెట్రీ..ది నంబియార్ ఎఫెక్ట్ (Rocketry:The Nambi Effect)తెర‌కెక్కించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ ప్రాజెక్టును కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివ‌ల్‌-2022 (Cannes Film Festival-2022)లో స్పెష‌ల్ ప్రివ్యూ వేశారు.

ఈ చిత్రాన్ని స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ ఏఆర్ రెహ‌మాన్ (AR Rahman) ఇత‌ర గెస్టుల‌తో క‌లిసి వీక్షించాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా మాధ‌వ‌న్‌పై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు. రాకెట్రీ సినిమా చూశా. ఇండియ‌న్ సినిమాకు కొత్త వాయిస్ అందించేందుకు మాధ‌వ‌న్ చేసిన ప్ర‌య‌త్నానికి స‌లామ్ కొట్టాల్సిందే అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. సిమ్రాన్ బ‌గ్గా, ర‌జిత్ క‌పూర్, మిషా ఘోష‌ల్‌, ర‌వి రాఘ‌వేంద్ర ఈ చిత్రంలో కీల‌క పాత్ర‌లు పోషించారు.

బ‌యోగ్రాఫిక‌ల్ సినిమాగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో స్టార్ హీరోలు షారుక్ ఖాన్‌, సూర్య కీల‌క పాత్ర‌లు పోషించారు. ఇస్రో శాస్త్ర‌వేత్త నంబి నారాయణ‌న్ ‌బ‌యోపిక్‌గా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రం జులై 1న తెలుగు, త‌మిళం, హిందీతోపాటు వివిధ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది.

Just watched #Rocketrythenambieffect at Cannes ..Take a bow @ActorMadhavan for bringing a new voice to Indian cinema #changeishere #respecttoIndianscientists pic.twitter.com/5n7g7Epmhq

— A.R.Rahman (@arrahman) May 19, 2022