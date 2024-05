May 27, 2024 / 04:28 PM IST

Aparna Cinemas | మూవీ ల‌వ‌ర్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. హైద‌రాబాద్‌లో మ‌రో కొత్త మల్టీప్లెక్స్ ప్రారంభం కాబోతుంది. ఇప్ప‌టికే హైద‌రాబాద్ మహా న‌గ‌రంలో పీవీఆర్, సినీ పోలీస్, మిరాజ్ సినిమాస్, ఏసియ‌న్ మల్టీప్లెక్స్‌లు ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ లిస్ట్‌లోకి మ‌రో కొత్త మల్టీప్లెక్స్ రాబోతుంది. ప్ర‌ముఖ రియల్ ఎస్టేట్ గ్రూప్ అపర్ణ(Aparna) త‌మ‌ వ్యాపార విస్తరణలో భాగంగా ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్‌ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతుంది. హైద‌రాబాద్‌లోని నల్లగండ్లలో అపర్ణ నియో మాల్ పేరుతో ఈ మాల్‌ని మే 31న‌ ప్రారంభించ‌నుంది. ఇక ఈ మాల్‌లోనే త‌మ సొంత మల్టీప్లెక్స్‌ను ‘అపర్ణ సినిమాస్ పేరిటా తీసుకురాబోతుంది. ఇందులో 7 స్క్రీన్స్ ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.

A new benchmark has been set. rejoice the best in class cinema experience 🎥

Aparna Cinemas, where luxury meets cinema 🎞

Opening the doors of experience from 31/05/2024.#AparnaCinemas @ Aparna Neo Mall, Nallagandla

Stay tuned to @AparnaCinemas ❤‍🔥 pic.twitter.com/CKHH4uA7KC

