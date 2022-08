August 1, 2022 / 08:41 PM IST

నిఖిల్ (Nikhil Siddharth), కేర‌ళ కుట్టి అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌న్ (Anupama Parameswaran) కాంబోలో వ‌స్తున్న మిస్ట‌రీ థ్రిల్ల‌ర్ కార్తికేయ 2 (Karthikeya 2). చందూ మొండేటి (Chandoo Mondeti) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ ద‌ర్శ‌క‌నిర్మాత‌ అనుపమ్‌ఖేర్ కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఆగ‌స్టు 12న విడుద‌ల కానుంది. నిఖిల్ టీం ప్ర‌మోష‌న్స్ తో బిజీగా ఉంది. కాగా అనుప‌మ్ ఖేర్ త‌న పాత్ర‌కు డ‌బ్బింగ్ చెప్పాడు.

డ‌బ్బింగ్ పూర్త‌యిన త‌ర్వాత స్టూడియోలో నుంచి బ‌య‌టకు వ‌స్తూ..మన చరిత్ర, పురాణాలను కీర్తిని చాటే కాన్సెప్ట్‌తో రూపొందించిన ఈ సినిమాను మీ ముందుకు తెస్తున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంద‌న్నారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా కోసం #KrishnaIstruthను రూపొందించాన‌ని చెప్పిన అనుప‌మ్ ఖేర్‌, హ్యాష్ ట్యాగ్ పోస్ట‌ర్‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించారు..అని నిఖిల్ ట్విట‌ర్ ద్వారా వీడియోను షేర్ చేసుకున్నాడు.

కార్తికేయకు సీక్వెల్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ మూవీలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఆదిత్యా మీన‌న్‌, హ‌ర్ష చెముడు కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి కాలభైరవ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్‌. పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, అభిషేక్‌ అగర్వాల్‌ ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై కార్తికేయ 2ను తెర‌కెక్కిస్తున్నారు.

Anupam Kher ji had some great words about the film #Karthikeya2 after his Dubbing work and Also Coined a Hashtag for the film #KrishnaIstruth 🙏🏽

Overjoyed to be bringing you a Movie with a Concept that Glorifies Our History & Mythology. pic.twitter.com/nk5GIjhk2n

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) August 1, 2022